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2 часа назад

Революция «Флэша»: многих актеров покажут совсем неожиданно

Чемпионат.com

Монтажёр грядущего «Флэша» Пол Мачлисс поделился своими впечатлениями о картине. По его словам, фильм с Эзрой Миллером стоит всех ожиданий фанатов, особенно отметив революционную технологию отображения нескольких версий одного актёра в кадре.

Революция «Флэша»: многих актеров покажут совсем неожиданно
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Это первый фильм, в котором нами используется уникальная технология для изображения нескольких версий одного актёра на экране. Это совсем другой принцип по сравнению с тем, что мы использовали в «Прошлой ночью в Сохо». Это прекрасная технология, о которой я очень хочу поговорить, но пока, к сожалению, не могу.

Пол Мачлисс намекнул, что именно из-за этой технологии на постпроизводство «Флэша» уйдёт много времени. Ранее издание THR сообщало, что картину очень высоко приняли на внутренних показах Warner Bros., так что зрителей наверняка ждёт как минимум любопытное зрелище.

Премьера «Флэша» с Эзрой Миллером состоится 21 июня 2023 года. По слухам, в фильме также сыграет Генри Кавилл в роли Супермена.

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