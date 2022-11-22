Революция «Флэша»: многих актеров покажут совсем неожиданно

Это первый фильм, в котором нами используется уникальная технология для изображения нескольких версий одного актёра на экране. Это совсем другой принцип по сравнению с тем, что мы использовали в «Прошлой ночью в Сохо». Это прекрасная технология, о которой я очень хочу поговорить, но пока, к сожалению, не могу.