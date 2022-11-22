Киркоров, Бузова и Галустян сыграют в комедии

Российские звезды снимутся в новогоднем проекте канала ТНТ «СамоИрония судьбы» по мотивам фильма «Ирония судьбы, или С легким паром».

Ольга Бузова сыграет невесту Жени Лукашина, песню «Пять минут» исполнит Клава Кока, а в образе Ипполита заберется в душ Филипп Киркоров, который также исполнит свой хит «Цвет настроения синий».