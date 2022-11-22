Киркоров, Бузова и Галустян сыграют в комедии

Российские звезды снимутся в новогоднем проекте канала ТНТ «СамоИрония судьбы» по мотивам фильма «Ирония судьбы, или С легким паром».
Ольга Бузова сыграет невесту Жени Лукашина, песню «Пять минут» исполнит Клава Кока, а в образе Ипполита заберется в душ Филипп Киркоров, который также исполнит свой хит «Цвет настроения синий».
Кроме того, в фильме «СамоИрония судьбы» появятся Михаил Галустян, Сергей Жуков, Павел Воля, Ольга Бузова, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис, Клава Кока, Азамат Мусагалиев, Гарик Мартиросян, Ольга Картункова, Люся Чеботина, Денис Дорохов, Яна Кошкина, Алсу, Хабиб, Ольга Серябкина, Марина Федункив, Анна Хилькевич, Марина Кравец, Ляйсан Утяшева, Асти и другие.