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1 час назад

Киркоров, Бузова и Галустян сыграют в комедии по мотивам "Иронии судьбы"

Газета.Ruиещё 3

Российские звезды снимутся в новогоднем проекте канала ТНТ «СамоИрония судьбы» по мотивам фильма «Ирония судьбы, или С легким паром».

Киркоров, Бузова и Галустян сыграют в комедии
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ольга Бузова сыграет невесту Жени Лукашина, песню «Пять минут» исполнит Клава Кока, а в образе Ипполита заберется в душ Филипп Киркоров, который также исполнит свой хит «Цвет настроения синий».

Кроме того, в фильме «СамоИрония судьбы» появятся Михаил Галустян, Сергей Жуков, Павел Воля, Ольга Бузова, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис, Клава Кока, Азамат Мусагалиев, Гарик Мартиросян, Ольга Картункова, Люся Чеботина, Денис Дорохов, Яна Кошкина, Алсу, Хабиб, Ольга Серябкина, Марина Федункив, Анна Хилькевич, Марина Кравец, Ляйсан Утяшева, Асти и другие.

Фильмы,Клава Кока,Азамат Мусагалиев,Яна Кошкина,Денис Дорохов,Демис Карибидис,Марина Кравец,Тимур Батрутдинов,Гарик Мартиросян,Михаил Галустян,Павел Воля,Ляйсан Утяшева,Сергей Жуков,Ольга Картункова,Ольга Бузова,Марина Федункив,Ольга Серябкина,Анна Хилькевич,Филипп Киркоров,
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