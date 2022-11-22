Кэмерон назвал сумму, за которую окупится "Аватар 2"

Премьера «Аватара: Путь воды» всё ближе, и Джеймс Кэмерон продолжает делиться подробностями грядущей картины. В разговоре с изданием GQ культовый постановщик рассказал о бюджете фильма — и тот невероятно огромен. По словам Кэмерона, для получения хоть какой-то прибыли сиквелу нужно стать «третьим или четвёртым» фильмом в списке самых кассовых картин в истории. То есть собрать как минимум $ 2 млрд.