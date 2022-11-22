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40 минут назад

Джеймс Кэмерон назвал сумму, за которую окупится "Аватар 2"

Чемпионат.com

Премьера «Аватара: Путь воды» всё ближе, и Джеймс Кэмерон продолжает делиться подробностями грядущей картины. В разговоре с изданием GQ культовый постановщик рассказал о бюджете фильма — и тот невероятно огромен. По словам Кэмерона, для получения хоть какой-то прибыли сиквелу нужно стать «третьим или четвёртым» фильмом в списке самых кассовых картин в истории. То есть собрать как минимум $ 2 млрд.

Кэмерон назвал сумму, за которую окупится "Аватар 2"
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Бюджет «Аватара 2» чертовски огромен. По-моему, это худший бизнес-проект в истории кино. Чтобы окупиться, фильму нужно занять третье или четвёртое место в списке самых кассовых лент всех времён. И это наш порог, наша безубыточная черта.

На данный момент третью строчку в списке занимает «Титаник» всё того же Кэмерона с результатом в $ 2,2 млрд. На четвёртом месте находятся «Звёздные войны: Пробуждение силы» — $ 2,069 млрд. Неясно, почему постановщик хочет добиться настолько гигантской цифры. Вполне возможно, он имеет ввиду окупаемость всей его задумки с четырьмя «Аватарами», которые он планирует выпускать каждые два года.

Премьера «Аватара: Путь воды» состоится 14 декабря.

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