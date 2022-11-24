Фильм с трогательными акцентами: в кинопрокат выходит «Время года зима»

За неделю до декабря в прокат выходит фильм «Время года зима». Это режиссерский дебют актрисы Светланы Устиновой. Почему это важная и неординарная для российского кинематографа история о взаимоотношениях матери и дочери?

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У матери, по сюжету, прогрессирует деменция, о чем дочь узнает совершенно внезапно. «Время года зима» — очень личное высказывание для Устиновой. Ее мама столкнулась с болезнью Альцгеймера в возрасте 56 лет. Для всей семьи это было как снег на голову. Чтобы переработать пережитое, актриса сначала стала вести дневник, а потом решила написать сценарий. На роль матери пригласила Евгению Добровольскую, на роль дочери — Юлию Снигирь, они все вместе играли в МХТ имени Чехова. О том, какой получилась картина, рассказывает кинообозреватель Forbes Иван Афанасьев:

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Иван Афанасьев кинообозреватель Forbes «Мне кажется, что это довольно неровное кино, в плане того, как оно сделано. Оно холодное, я думаю, поэтому на главную роль взята Юлия Снигирь. У нее даже как-то фамилия подходит под такие картины. Холодное даже не в плане заложенных чувств, а в целом, немного отстраненное. На мой взгляд, временами смотрится немного затянуто, но я понимаю, что это, во-первых, очень искренняя и очень личная для Светланы Устиновой картина, поэтому, несмотря на некоторую отрешенность, которая опять-таки неспроста взята в качестве стилистического камертона, потому что тема деменции подразумевает, что герой и кино могут быть отдаленными от зрителя. В то же время не проникнуться им тоже сложно. Оно снято, что называется, на разрыв».

Тема разных психических заболеваний в российском кино звучит, откровенно говоря, не очень часто. В то время как в зарубежном кинематографе та же деменция уже давно не редкость. «Все еще Элис» с Джулианной Мур, которая в 2015 году получила «Оскар» за эту роль. Потом «Отец» с Энтони Хопкинсом, тоже оскароносный. В октябре до российских кинотеатров добрался «Вихрь» Гаспара Ноэ — о пожилой паре, которая пытается бороться с болезнью Альцгеймера. Фильм Устиновой «Время года зима» в России впервые показали на фестивале «Окно в Европу» в Выборге, и там многих это кино растрогало до слез, говорит член жюри этого фестиваля, обозреватель «Российской газеты» Сусанна Альперина:

Сусанна Альперина обозреватель «Российской газеты» «Его показали, по-моему, на следующий день или через день с фильмом Авдотьи Смирновой «Плотник». У меня эти два фильма как одно продолжение другого, потому что же было время, когда вообще не снимали о людях, которые болеют, которым нужна помощь. Вот один фильм «Плотник», как отец себя ведет в семье, где неизлечимо болен ребенок, и фильм «Время года зима», когда дочка и мать, а у матери деменция. Мне кажется, что они очень точно сыграли, и там сделаны такие трогательные акценты. Конечно, «Время года зима» нельзя сравнить с фильмом «Отец», например, или с фильмом «Вихрь». Это разного рода творцы, но мыслью переносишься из одного фильма в другой. Сравниваешь. Важно уметь на этой теме не спекулировать. Надо ее делать максимально искренне, чтобы были затронуты те люди, у которых нет этой проблемы в жизни, но которые могут сострадать и сопереживать. Мне кажется, Устиновой это удалось».