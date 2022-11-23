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3 часа назад

Квентин Тарантино обвинил Marvel в уничтожении голливудской киноиндустрии

Inc-News

Постановщик считает, что кинокомиксы вытесняют настоящее искусство.

Тарантино обвинил Marvel в уничтожении индустрии Голливуда
Фото: Inc-NewsInc-News

Настоящее голливудское кино уходит в сторону на фоне тотальной «марвелизации», в которой вместо живых съемок присутствуют сплошные графика и спецэффекты.

Такое мнение высказал создатель «Криминального чтива» и «Бешенных псов» легендарный Квентин Тарантино.

По словам постановщика, зрителя приучили к супергероям, в создании которых живая игра актеров не так важна, как современные технологии.

«Капитан Америка — это звезда. Тор — это звезда. Герои этих фильмов — звезды. А на деле это роботы, машины, киборги. А настоящее кино создается на уникальных талантах актеров. Но супергеройское кино убивает голливудское искусство», - заявил Тарантино.

Фильмы,Криминальное чтиво,Квентин Тарантино,
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