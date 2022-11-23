Тарантино обвинил Marvel в уничтожении индустрии Голливуда

Постановщик считает, что кинокомиксы вытесняют настоящее искусство.
Настоящее голливудское кино уходит в сторону на фоне тотальной «марвелизации», в которой вместо живых съемок присутствуют сплошные графика и спецэффекты.
Такое мнение высказал создатель «Криминального чтива» и «Бешенных псов» легендарный Квентин Тарантино.
По словам постановщика, зрителя приучили к супергероям, в создании которых живая игра актеров не так важна, как современные технологии.
«Капитан Америка — это звезда. Тор — это звезда. Герои этих фильмов — звезды. А на деле это роботы, машины, киборги. А настоящее кино создается на уникальных талантах актеров. Но супергеройское кино убивает голливудское искусство», - заявил Тарантино.