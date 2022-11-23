6 ярких ролей Венсана Касселя

Не верится, но французский актер и продюсер, любимец критиков и зрителей, несомненный талант и харизматичный обольститель Венсан Кассель сегодня, 23 ноября, празднует свой 56 день рождения. В честь этого события мы составили из каталога онлайн-кинотеатра KION подборку самых ярких, разноплановых и захватывающих кинокартин с участием именинника.

Фото: Eva.ru Eva.ru

"Мой король"

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Коварный эгоист, виртуозный манипулятор, очаровательный мерзавец и обеспеченный ухажер — в этом кино роль нашего именинника весьма многослойна. По сюжету, женщина по имени Тони после травмы колена вспоминает историю своей самой большой и болезненной любви. Она вновь погружается в тот день, когда познакомилась на вечеринке с мужчиной по имени Джорджио. Он много шутил, красиво ухаживал и обеспечивал ей бурю ярких эмоций. Однако со временем в их браке многое пошло не так. Тони устала от бесконечных вспышек счастья посреди болота боли и начала грезить о тихой спокойной жизни. Джорджио в исполнении Венсана Касселя стал не только главным мужчиной в ее судьбе, но и источником бесконечных проблем.

"Дикарь"

Этот фильм о поисках своего предназначения, о творчестве и, как это часто бывает во французских фильмах, о любви основан на биографии художника Поля Гогена. Картина охватывает тот период жизни, когда терзаемый внутренним кризисом Гоген отправляется из Парижа на Таити. Оставивший жену и детей во Франции, непостоянный творец находит новую любовь в лице загадочной островитянки. Однако и отношения с ней, музой и возлюбленной, сложно назвать идеальными. Как вы уже наверняка догадались, в роли Поля Гогена — Венсан Кассель.

"Видок: охотник на призраков"

Этот исторический криминальный фильм с живописными декорациями и аутентичными костюмами рассказывает о легендарном сыщике 19 века Эжене Франсуа Видоке. Известный на всю Францию преступник вдруг переходит на сторону стражей закона, заключая с ними сделку. В обмен на помилование искусный обманщик обещает наполеоновскому правительству использовать свои знания о криминальном мире во благо и переловить всех нарушителей правопорядка. Так начинаются приключения прославленного детектива, роль которого, конечно же, Доверили Венсану Касселю.

"Дефолт"

В этой картине Венсан Кассель исполняет роль директора Международного валютного фонда, ведущего переговоры о надвигающемся на Корею финансовом кризисе. Южнокорейская драма, основанная на реальных событиях, описывает переломный момент в истории целой страны с трех разных точек зрения: зритель наблюдает за разворачивающимся дефолтом глазами банкротящегося владельца фабрики, предприимчивого финансиста и сотрудника корейского Центробанка.

"Необратимость"

Драматический триллер Гаспара Ноэ, в котором Венсан Кассель снялся вместе со своей тогдашней женой Моникой Белуччи. Удивительно жестокая и жуткая, но притягательная в своей запутанности история, рассказанная зрителю в обратном порядке, сфокусирована вокруг возмездия. Главный герой в исполнении Венсана Касселя пытается отомстить тому, кто надругался над его любимой, но сможет ли он найти злодея, чьего лица даже никогда не видел?

"Двенадцать друзей Оушена"