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1 час назад

Режиссер «Аватара» Джеймс Кэмерон считает вторую часть истории худшим бизнес-проектом

Слово и Дело

Канадский режиссер Джеймс Кэмерон заявил, что его фильм «Аватар: Путь воды» стал примером худшей бизнес-модели в истории киноиндустрии.

Режиссер «Аватара» считает вторую часть истории худшим бизнес-проектом
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

По словам кинодеятеля, вторая часть «Аватара» стала очень дорогостоящей. В Сети появилась информация, что бюджет новой картины составил около 250 миллионов долларов. Сам Кэмерон отказывается сообщать реальные траты. Он назвал сиквел худшим бизнес-проектом в истории кино.

«Мы должны стать третьим или четвертым самым кассовым фильмом в истории. Это порог, перейдя который можно будет признать, что фильм не принес убытков», – заявил режиссер в интервью GQ.

Некоторые аналитики считают, что продолжение сможет собрать 650 миллионов долларов в США. Оригинальный фильм 2009 года в домашнем прокате заработал 785 миллионов долларов. Премьера ленты состоится 16 декабря.

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