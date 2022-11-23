Режиссер «Аватара» считает вторую часть истории худшим бизнес-проектом

Канадский режиссер Джеймс Кэмерон заявил, что его фильм «Аватар: Путь воды» стал примером худшей бизнес-модели в истории киноиндустрии.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

По словам кинодеятеля, вторая часть «Аватара» стала очень дорогостоящей. В Сети появилась информация, что бюджет новой картины составил около 250 миллионов долларов. Сам Кэмерон отказывается сообщать реальные траты. Он назвал сиквел худшим бизнес-проектом в истории кино.

«Мы должны стать третьим или четвертым самым кассовым фильмом в истории. Это порог, перейдя который можно будет признать, что фильм не принес убытков», – заявил режиссер в интервью GQ.