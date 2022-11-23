Джоэл и Элли на новом постере сериала The Last of Us

В сети появился официальный постер сериала The Last of Us. Это уже второй постер, а первый выкладывали в начале месяца. На свежем постере можно увидеть Джоэла и Элли на фоне заброшенного города.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Примечательно, что постер, похоже, утёк раньше времени, поскольку HBO активно мешает его распространению. Когда промо собирались опубликовать официально, неизвестно.

Когда ты потерялся во тьме, опирайся на свет.

Сериал The Last of Us перескажет события первой части игры, добавив в него различные уникальные элементы. Роль Джоэла исполнит Педро Паскаль, а Элли сыграет Белла Рамзи. За создание сериала отвечают автор франшизы Нил Дракманн и создатель сериала «Чернобыль» Крейг Мазин.