Оператор назвал стоимость подводных съемок «Спящей красавицы»

«Если брать цены по европейским меркам, то там подводные съемки считаются самыми дорогими. Раньше приводились сметы на съемки западных клипов: например, режиссер – 20 тысяч долларов, макияж – 15 тысяч долларов и так далее. Подводная съемка при этом – 600 тысяч долларов. Понятно, что съемки дорогие, но мы старались работать максимально компактно, брать только необходимых людей», - отметил он.