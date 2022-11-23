Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+2° в 
USD 60.66EUR 62.18
Войти в почту
1 час назад

В сети появился русский трейлер ремейка «Игрушки» 1976 года с Пьером Ришаром

runews24.ru

Премьера ремейка фильма 1976 года состоится в российских кинотеатрах 22 декабря 2022 года.

Вышел русский трейлер ремейка «Игрушки» 1976 года
Фото: runews24.rurunews24.ru

Фильм выйдет под названием «Новая игрушка». Главную роль в нём исполнил Жамель Деббуз. Напомним, в оригинальной ленте ключевого персонажа играл Пьер Ришар.

На официальном YouTube-канале кинопрокатной компании «Наше кино» появился трейлер новой кинокартины.

В «Новой игрушке» расскажут историю 11-летнего Александра, который привык, что все его капризы исполняет влиятельный отец.

Мальчик из всех игрушек в торговом центре выбирает задремавшего ночного сторожа Сами. Чтобы не лишиться работы, он соглашается стать игрушкой и отправляется на несколько дней в дом мальчика.

Однако во время общения Александра и сторожа выясняется, что мальчик очень одинок, между героями возникают доверительные отношения.

Сами сыграл Жамель Деббуз, известный по работе в «Амели» и «Астериксе и Обеликсе: Миссия «Клеопатра». Режиссером ремейка стал Джеймс Ют.

Во Франции премьера «Новой игрушки» уже состоялась. Газета Le Monde писала, что ремейк повторил прокат в кино оригинальной кинокартины Франсиса Вебера.

Фильмы,Игрушки,Пьер Ришар,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители