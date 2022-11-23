Вышел русский трейлер ремейка «Игрушки» 1976 года

Премьера ремейка фильма 1976 года состоится в российских кинотеатрах 22 декабря 2022 года.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Фильм выйдет под названием «Новая игрушка». Главную роль в нём исполнил Жамель Деббуз. Напомним, в оригинальной ленте ключевого персонажа играл Пьер Ришар.

На официальном YouTube-канале кинопрокатной компании «Наше кино» появился трейлер новой кинокартины.

В «Новой игрушке» расскажут историю 11-летнего Александра, который привык, что все его капризы исполняет влиятельный отец.

Мальчик из всех игрушек в торговом центре выбирает задремавшего ночного сторожа Сами. Чтобы не лишиться работы, он соглашается стать игрушкой и отправляется на несколько дней в дом мальчика.

Однако во время общения Александра и сторожа выясняется, что мальчик очень одинок, между героями возникают доверительные отношения.

Сами сыграл Жамель Деббуз, известный по работе в «Амели» и «Астериксе и Обеликсе: Миссия «Клеопатра». Режиссером ремейка стал Джеймс Ют.