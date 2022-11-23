5 лучших фильмов с Венсаном Касселем

Французский актер и продюсер Венсан Кассель отмечает день рождения — 23 ноября ему исполняется 56 лет. В честь праздника «Рамблер» собрал лучшие фильмы с участием звезды, которые захватывают дух.

Фото: Кадр из фильма "Транс" Кадр из фильма "Транс"

56 лет

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«Квартира» (1996)

Детективная мелодрама, которая доказывает, что в любви в ход идут все средства, но вот насколько они хороши… По сюжету молодой бизнесмен бросает невесту, важную рабочую поездку и все, что у него было, ради поисков девушки, которую он любил несколько лет назад. В главных ролях: Моника Беллуччи и Венсан Кассель.

«Доберман» (1997)

Криминальная драма о банде, терроризирующей весь Париж и заставляющей даже полицию преступать закон в попытках поймать и убить ее главаря - Добермана. Моника в картине сыграла главную помощницу предводителя разбойной шайки, роль которого, кстати, исполнил все тот же Венсан Кассель.

Кадр из фильма "Доберман"

«Багровые реки» (2000)

В престижном колледже совершили зверское убийство. За его расследование берется опытный комиссар полиции Пьер Ньеманс. Тем временем в другом месте происходит еще одно странное преступление — кто-то раскапывает и оскверняет могилу 10-летней девочки. Это дело ведет молодой детектив Макс Керкерьян. Кажется, между данными событиями нет связи. Но она существует! И когда оба полицейских обнаруживают ее, они отправляются на поиски правды. Смертельно опасной правды...

«Цена измены» (2005)

Каждый день служащего рекламного агентства Чарльза Шайна похож на предыдущий. У него есть жена Диана, работающая учительницей в местной школе, и дочь Эми, больная диабетом. Однажды утром, когда ему пришлось ухаживать за Эми, Чарльз опаздывает на поезд и вынужден сесть на следующий. В поезде он встречает обворожительную женщину по имени Люсинда, которая выручает его, заплатив за билет, на который у Чарльза не хватило денег. Как далеко зайдет их знакомство?

«Транс» (2013)