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1 час назад

5 лучших фильмов с Венсаном Касселем

Мира Маркина

Французский актер и продюсер Венсан Кассель отмечает день рождения — 23 ноября ему исполняется 56 лет. В честь праздника «Рамблер» собрал лучшие фильмы с участием звезды, которые захватывают дух.

5 лучших фильмов с Венсаном Касселем
Фото: Кадр из фильма "Транс"Кадр из фильма "Транс"

56 лет

Видео дня

«Квартира» (1996)

Детективная мелодрама, которая доказывает, что в любви в ход идут все средства, но вот насколько они хороши… По сюжету молодой бизнесмен бросает невесту, важную рабочую поездку и все, что у него было, ради поисков девушки, которую он любил несколько лет назад. В главных ролях: Моника Беллуччи и Венсан Кассель.

Кадр из фильма "Квартира"

«Доберман» (1997)

Криминальная драма о банде, терроризирующей весь Париж и заставляющей даже полицию преступать закон в попытках поймать и убить ее главаря - Добермана. Моника в картине сыграла главную помощницу предводителя разбойной шайки, роль которого, кстати, исполнил все тот же Венсан Кассель.

Кадр из фильма "Доберман"

«Багровые реки» (2000)

В престижном колледже совершили зверское убийство. За его расследование берется опытный комиссар полиции Пьер Ньеманс. Тем временем в другом месте происходит еще одно странное преступление — кто-то раскапывает и оскверняет могилу 10-летней девочки. Это дело ведет молодой детектив Макс Керкерьян. Кажется, между данными событиями нет связи. Но она существует! И когда оба полицейских обнаруживают ее, они отправляются на поиски правды. Смертельно опасной правды...

Кадр из фильма "Багровые реки"

«Цена измены» (2005)

Каждый день служащего рекламного агентства Чарльза Шайна похож на предыдущий. У него есть жена Диана, работающая учительницей в местной школе, и дочь Эми, больная диабетом. Однажды утром, когда ему пришлось ухаживать за Эми, Чарльз опаздывает на поезд и вынужден сесть на следующий. В поезде он встречает обворожительную женщину по имени Люсинда, которая выручает его, заплатив за билет, на который у Чарльза не хватило денег. Как далеко зайдет их знакомство?

Кадр из фильма "Цена измены"

«Транс» (2013)

Завораживающий триллер Дэнни Бойла, который рассказывает о сотруднике аукционного дома Саймоне, отвечающего за сохранность картин. Во время ограбления он получает удар по голове и просыпается в больнице с амнезией. Саймон единственный кто знает, где находится картина, которой нет ни в сейфе, ни у грабителей. Бандиты похищают и пытают его. А после неудавшейся попытки вспомнить, банда нанимает гипнотерапевта Элизабет, которая должна помочь Саймону восстановить воспоминания о местонахождении картины.

Кадр из фильма "Транс"
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