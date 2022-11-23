Кравчук эмоционально прокомментировал успех фильма о Петре I

Фильм «Петр I: Последний царь и первый император», вышедший на российские экраны в ноябре, стал самой кассовой неигровой лентой в истории отечественного кинематографа. Это стало неожиданностью для создателей картины, которые хотели сделать мощное просветительское кино, но не планировали бить рекорды.
«Кассовый успех превзошел все наши ожидания. Мы надеялись на то, что фильм зрителям понравится. И когда делаешь фильм, всегда хочется, чтобы на него пошли как можно больше людей. Но сейчас тот успех, который идет в кинотеатрах, является наградой за наши труды и огромной радостью», — говорит режиссёр фильма Андрей Кравчук в комментарии для «Слово и Дело».
Особую роль в ленте играет Петербург: именно этот город Петр I во времена своего правления сделал столицей России. И именно здесь сосредоточено основное действие картины. По словам режиссёра Андрея Кравчука, для него как для коренного петербуржца было особенно важно показать величие города на Неве.
«Я сам из Петербурга, поэтому хорошо знаю жителей этого города, и, конечно, для них это важно. Мы показывали фильм и в школе петербургской, встречались с учениками, слушали их отзывы, и то, что фильм нравится — это очень здорово», — делится Андрей Кравчук.
Фильм АО «Газпром-Медиа Холдинг» производства компании 1-2-3 Production по заказу ПАО «Газпром», выпущенный «Централ Партнершип», собрал в прокате 210 млн рублей. Это лучший показатель среди неигровых лент. В кино картину посмотрели более 880 тысяч зрителей. Фильм создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.