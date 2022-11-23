Кравчук эмоционально прокомментировал успех фильма о Петре I

«Кассовый успех превзошел все наши ожидания. Мы надеялись на то, что фильм зрителям понравится. И когда делаешь фильм, всегда хочется, чтобы на него пошли как можно больше людей. Но сейчас тот успех, который идет в кинотеатрах, является наградой за наши труды и огромной радостью», — говорит режиссёр фильма Андрей Кравчук в комментарии для «Слово и Дело».