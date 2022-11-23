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4 часа назад

Вышел второй трейлер фильма "По-мужски": видео

Стелла Шмель

Фильм «По-мужски» – это история о 35-летнем Глебе, который со всех сторон успешный мужчина: у него прибыльный бизнес, красавица жена и новый загородный дом. Но жизнь главного героя кардинально меняется после того, как он не находит в себе смелости разобраться с пьяным соседом, напавшем на его супругу.

Фильм режиссера Максима Кулагина основан на реальных событиях, которые произошли со сценаристом Денисом Кулагиным.

"Я вспомнил конфликтную ситуацию на даче, которая произошла со мной. Из нее и родилась завязка истории. Максиму она понравилась, и я за месяц написал сценарий", — вспоминает Денис.

Для Антона Лапенко, сыгравшего главного героя Глеба, роль в фильме "По-мужски" стала первым опытом в полнометражной картине.

"Это была такая моя творческая нужда – попробовать что-то кардинально другое, отличное от того, что я делал раньше. И уже на уровне синопсиса «По-мужски», еще не читая сценарий, я понял, что это как раз то, что надо", — отметил актер.

Фильм получил ряд ключевых наград Фестиваля нового российского кино «Горький Fest».

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Смотрите фильм "По-мужски" в кинотеатрах вашего города.

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