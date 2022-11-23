"Большое путешествие 2" собрал более $2 миллионов в мировом прокате

Мультфильм «Большое путешествие: Специальная доставка» стал самым кассовым российским кинопроектом за рубежом в 2022 году, пишет «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на данные компании Luminescence.

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Фильм собрал в мировом прокате $2,095 млн. Популярнее всего он был в Нидерландах ($843 тыс.), Италии ($294 тыс.) и Объединенных Арабских Эмиратах ($291 тыс.). Число зрителей мультфильма за пределами России достигло 275 тыс.

Также мультфильм покажут в Австралии и Новой Зеландии, Франции, Португалии и еще ряде стран.

Успешен за рубежом был и мультфильм «Бука. Мое любимое чудище» компании СТВ, зарубежная касса этой ленты составляет $1,714 млн.