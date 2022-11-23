Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+9° в 
USD 60.50EUR 62.28
Войти в почту
57 минут назад

Создатели фильма о Петре I планируют снять цикл исторических картин о российских правителях

Газета.Ru

Авторы фильма «Петр I. Последний царь и первый император» планируют запустить цикл исторических картин о российских правителях. Об этом сообщили «Газете.Ru» представители АО «Газпром-Медиа Холдинг».

Создатели фильма о Петре I планируют снять цикл картин о российских правителях
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Киноцикл об отечественных государях получил название «Русь». Идея его создания пришла после кассового успеха фильма о Петре I, который, по словам режиссера Андрея Кравчука, «превзошел все ожидания». Авторы картины уже планируют снять ленты про Екатерину I, Анну Иоанновну и Елизавету Петровну.

«Начинали мы делать его отдельно, потом возникла мысль для создания такого цикла проектов, и поэтому сейчас с ними с удовольствием работаю. Успех картины ставит перед нами более сложные задачи. Мы не должны сделать хуже, мы должны сделать только лучше, и это нас стимулирует на дальнейшую работу», — заявил Кравчук.

Фильмы,Андрей Кравчук,Газпром-медиа,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители