Создатели фильма о Петре I планируют снять цикл картин о российских правителях

Авторы фильма «Петр I. Последний царь и первый император» планируют запустить цикл исторических картин о российских правителях. Об этом сообщили «Газете.Ru» представители АО «Газпром-Медиа Холдинг».
Киноцикл об отечественных государях получил название «Русь». Идея его создания пришла после кассового успеха фильма о Петре I, который, по словам режиссера Андрея Кравчука, «превзошел все ожидания». Авторы картины уже планируют снять ленты про Екатерину I, Анну Иоанновну и Елизавету Петровну.
«Начинали мы делать его отдельно, потом возникла мысль для создания такого цикла проектов, и поэтому сейчас с ними с удовольствием работаю. Успех картины ставит перед нами более сложные задачи. Мы не должны сделать хуже, мы должны сделать только лучше, и это нас стимулирует на дальнейшую работу», — заявил Кравчук.