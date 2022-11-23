Создатели фильма о Петре I планируют снять цикл картин о российских правителях

«Начинали мы делать его отдельно, потом возникла мысль для создания такого цикла проектов, и поэтому сейчас с ними с удовольствием работаю. Успех картины ставит перед нами более сложные задачи. Мы не должны сделать хуже, мы должны сделать только лучше, и это нас стимулирует на дальнейшую работу», — заявил Кравчук.