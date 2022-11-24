В Дубае впервые пройдет Russian Film Festival

Впервые Russian Film Festival пройдет в Дубае с 25 по 27 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Роскино».

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В программу фестиваля вошли мультфильмы «Финник» и «Чинк: хвостатый детектив». «Состоится международная премьера мультфильма «Чинк: хвостатый детектив» — первого в мире полнометражного анимационного фильма, созданного полностью на игровом движке», — уточнили в «Роскино».

Также будут представлены проекты «Фиксики против кработов», «Спутник», «Молодой человек» и драма «Большой». «До этого мы с успехом провели дни российского кино также в Иордании и Бахрейне. Надеюсь, что Дубай столь же тепло встретит наши фильмы», — сказала гендиректор «Роскино» Инна Шалыто, подчеркнув, что российская анимация пользуется популярностью на Ближнем Востоке.

Russian Film Festival — дни российского кино за рубежом, которые проводятся «Роскино» при поддержке Минкультуры с 2020 года.