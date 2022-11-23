“Царство против разбойников” выходит в прокат

Сюжет предлагает приключения юного царевича Прохора, который нанял на службу двух странствующих лицедеев – Макара и Захара, представившихся богатырями. В итоге получилась комедия, мораль которой в том, что обман – это плохо, а взаимовыручка – хорошо. По мнению режиссера и сценариста мультика Марины Лесковой-Гаки, ее работа будет интересна и детям, и более возрастной аудитории, так как вдохновлена классическими советскими мультфильмами, которые не теряют свой популярности.