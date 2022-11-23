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1 час назад

“Царство против разбойников” выходит в прокат

FBM.ru

Как сообщает “Газета.ру” со ссылкой на пресс-релиз “Наше кино”, анимационный фильм для семейного просмотра “Царство против разбойников” стартует в прокате 24 ноября.

“Царство против разбойников” выходит в прокат
Фото: FBM.ruFBM.ru

Сюжет предлагает приключения юного царевича Прохора, который нанял на службу двух странствующих лицедеев – Макара и Захара, представившихся богатырями. В итоге получилась комедия, мораль которой в том, что обман – это плохо, а взаимовыручка – хорошо. По мнению режиссера и сценариста мультика Марины Лесковой-Гаки, ее работа будет интересна и детям, и более возрастной аудитории, так как вдохновлена классическими советскими мультфильмами, которые не теряют свой популярности.

Персонажи мультфильма – оригинальные и не имеют прототипов в других анимационных лентах. И если поначалу они эгоистично пытаются действовать для собственной выгоды, то потом объединяются, начинают работать на идею и закономерно превращаются в героев.

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