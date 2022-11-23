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1 час назад

ТНТ выпустит ремейк «Иронии судьбы» — в нём сыграют Ольга Бузова и Филипп Киркоров

Чемпионат.com

Телеканала ТНТ выпустит ремейк культового фильма 1975 года «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». Проект получил название «СамоИрония судьбы!» Главные роли в ленте исполнят различные российские знаменитости, а сюжет будет основан на оригинале. Правда, в ремейке также обыграют популярные шоу и музыкальные клипы.

ТНТ выпустит ремейк «Иронии судьбы»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Судя по кадрам, в проекте будет несколько версий одних и тех же персонажей. К примеру, вариаций Евгения Лукашина будет несколько: героя сыграют как минимум Павел Воля, Андрей Гайдулян и Тимур Батрутдинов. Певица Клава Кока споёт песню «Пять минут» в образе Лены Крыловой, которую играла Людмила Гурченко.

Образ Ипполита Георгиевича воплотит Филипп Киркоров — в фильме покажут известную сцену из душа, в которой прозвучала фраза про тёплую воду.

Также можно будет увидеть, как ТНТ представит своё видение на ленту «Иван Васильевич меняет профессию» — на фото можно увидеть Гарика Мартиросяна, Дениса Дорохова и Азамата Мусагалиева.

«СамоИрония судьбы!» должна выйти 31 декабря. Кстати, ранее в этом году уже выходил ремейк «Иронии судьбы», но только со стороны Голливуда.

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