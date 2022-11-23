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2 часа назад

Несуществующий фильм Скорсезе о русском мафиози стал мемом в сети

Диана Товсепова

Выдуманный фильм Мартина Скорсезе про русского мафиози превратили в мем пользователи соцсетей Tumblr и Twitter.

Несуществующий фильм Скорсезе о русском мафиози стал мемом в сети
Фото: TumblrTumblr

Так, мем родился еще в 2020 году благодаря одному из пользователей Tumblr. Тогда он опубликовал фото купленных ботинок, на которых был лейбл с текстом. В нем говорилось о фильме "Гончаров", как величайшей в истории картине про мафию.

Такого фильма не существовало, но юзеры начали активно фантазировать на счет того, реален ли фильм, и даже стали сочинять детали сюжета.

«"Гончаров" изменил мою жизнь. Определенно лучший фильм Скорсезе», — иронизировал один из пользователей Twitter.

По задумке пользователей, в центре сюжета — русский мафиози по фамилии Гончаров, приехавший в итальянский Неаполь. Юзеры придумали и других героев, среди которых его жена Екатерина, друг или соперник Андрей, а также других персонажей.

Соцсети

Фантазия пользователей разыгралась, и один из них создал для выдуманной картины постер, согласно которому главные роли исполнили Роберт де Ниро и Аль Пачино.

Слоган на постере звучно провозглашают, что вместе с русской мафией в итальянский город пришли холода: "Зима пришла в Наполи".

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Фильмы,Аль Пачино,Роберт де Ниро,Мартин Скорсезе,
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