В России появилось приложение для незрячих кинозрителей

Приложение для незрячих кинозрителей запустил бтлаготворительный фонд «Искусство, наука и спорт» при поддержке Минкультуры. Об этом сообщают «Известия».
С его помощью незрячие кинозрители смогут смотреть фильмы в кинозале или на домашнем устройстве, в частности через онлайн-кинотеатры и стриминговые платформы.
«Наше приложение — не просто цифровое решение для незрячих, это уникальный инструмент содействия культурному развитию людей с нарушением зрения через доступность кинофильмов, выходящих в российский прокат», — объяснила директор фонда «Искусство, наука и спорт» Фатима Мухомеджан.
Мухомеджан отметила, что в рамках проекта была разработана технология синхронизации аудиодорожки тифлокомментария со звуковой дорожкой фильма. Кроме того, по ее словам, была достигнута договоренность о передаче всех новых тифлокомментариев к российским фильмам в приложение.
Таким образом, уверены авторы проекта, прокат российских фильмов станет доступен незрячим людям.