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1 час назад

В России появилось приложение для незрячих кинозрителей

Газета.Ruиещё 1

Приложение для незрячих кинозрителей запустил бтлаготворительный фонд «Искусство, наука и спорт» при поддержке Минкультуры. Об этом сообщают «Известия».

В России появилось приложение для незрячих кинозрителей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

С его помощью незрячие кинозрители смогут смотреть фильмы в кинозале или на домашнем устройстве, в частности через онлайн-кинотеатры и стриминговые платформы.

«Наше приложение — не просто цифровое решение для незрячих, это уникальный инструмент содействия культурному развитию людей с нарушением зрения через доступность кинофильмов, выходящих в российский прокат», — объяснила директор фонда «Искусство, наука и спорт» Фатима Мухомеджан.

Мухомеджан отметила, что в рамках проекта была разработана технология синхронизации аудиодорожки тифлокомментария со звуковой дорожкой фильма. Кроме того, по ее словам, была достигнута договоренность о передаче всех новых тифлокомментариев к российским фильмам в приложение.

Таким образом, уверены авторы проекта, прокат российских фильмов станет доступен незрячим людям.

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