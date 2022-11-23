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2 часа назад

Крис Хемсворт устал от клоунады в фильмах Marvel

Чемпионат.com

Крис Хэмсворт заявил, что если Marvel решит снять нового «Тора», то герой должен стать другим — более серьёзным и менее комедийным. Актёр хочет переизобрести Бога Грома, сделать его более драматичным персонажем, а не клоуном, каким он получился в «Тор: Любовь и гром».

Крис Хемсворт устал от клоунады в фильмах Marvel
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В подкасте Happy Sad Confused отметил, что первые две части «Тора» были похожи, и две истории Бога Грома от Тайки Вайтити тоже имели общий тон. По словам Криса, настало время переизобрести героя ещё раз.

В «Мстителях: Война бесконечности» и «Финале» у меня была уникальная возможность радикально изменить персонажа. Мне нравится держать людей в напряжении — это помогает вкладываться в героя. Но когда работа становится слишком рутинной, есть риск стать ленивым. Если бы мне предложили снова сыграть Тора, то я бы воплотил на экране кардинально другую версию персонажа — это будет полезно и для моего рассудка… В последнем фильме герой сошёл с ума. Теперь он должен с этим разобраться.

Недавно Крис Хемсворт обнаружил у себя предрасположенность к болезни Альцгеймера. В результате актёр объявил о временной приостановке своей карьеры.

Фильмы,Тор,Мстители: Война бесконечности,Крис Хемсворт,
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