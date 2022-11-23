Леонардо Ди Каприо мог не сыграть Джека в фильме «Титаник»

«Он не знал, что собирается пройти проверку. Он думал, что это очередная встреча с Кейт. И вот я говорю: "Хорошо, мы сейчас просто пойдем в соседнюю комнату, прогоним несколько строк, а я сниму это на видео". И он сказал: "Вы имеете в виду, что я буду читать?". Я сказал: "Да". Он сказал: "О, я не читаю". Я пожал ему руку и сказал: "Спасибо, что пришел"», — поделился режиссер в беседе с GQ.