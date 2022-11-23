Леонардо Ди Каприо мог не сыграть Джека в фильме «Титаник»

Американский актер Леонардо Ди Каприо мог не появиться в легендарном драматическом фильме «Титаник».
Режиссер картины Джеймс Кэмерон вспомнил, как создавался фильм. Первое появление актера создало ажиотаж среди всех сотрудников женского пола. Однако на автора ленты это не произвело особого впечатления, поэтому Ди Каприо пришлось проходить кастинг. Сам актер не собирался участвовать в читке, из-за чего мог лишиться роли.
«Он не знал, что собирается пройти проверку. Он думал, что это очередная встреча с Кейт. И вот я говорю: "Хорошо, мы сейчас просто пойдем в соседнюю комнату, прогоним несколько строк, а я сниму это на видео". И он сказал: "Вы имеете в виду, что я буду читать?". Я сказал: "Да". Он сказал: "О, я не читаю". Я пожал ему руку и сказал: "Спасибо, что пришел"», — поделился режиссер в беседе с GQ.
В итоге артист согласился сняться в пробном дубле вместе с коллегой Кейт Уинслет. Он был недоволен всей ситуацией, но с началом читки преобразился в своего героя Джека. Премьера драмы Кэмерона состоялась в 1997 году. Годом позже он стал лауреатом премии «Оскар» в 14 номинациях, из которых получил 11. Среди них оказалась и награда «Лучший фильм».