7 вещей, которые вы упустили в любимых мультфильмах

Иногда при просмотре любимых мультфильмов мы замечаем интересные детали, но порой они скрываются даже от самых внимательных зрителей. Создатели любят прятать незаметные отсылки в своих работах, а мы очень любим их находить.Тлум.Ру обнаружил семь ну очень скрытных пасхалок в любимых анимационных работах. Смотрим.

Фото: tlum.ru tlum.ru

№ 1. Луиза и Гамильтон

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Фанатам мюзиклов наверняка знакомо такое название, как «Гамильтон». Он считается одним из самых ярких и качественных представителей этого жанра, поэтому неудивительно, что многие мультфильмы отсылаются к нему.

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А вы знали, что над мультфильмом «Энканто» работал Лин-Мануэль Миранда, который и является создателем культового бродвейского мюзикла. Поэтому неудивительно, что в песне Луизы нашлось место небольшой пасхалке: во время своей песни героиня почти полностью повторяет одну из сцен «Гамильтона» под названием «Satisfied» — там, где она стоит, а вокруг неё танцуют ослики.

№ 2. Говорящая карта

В мультфильме «Вперёд» двое эльфов-братьев отправляются в головокружительное путешествие в поисках волшебства и ответов на свои вопросы. Конечно, они используют карту мира, в котором живут — и там можно обнаружить несколько любопытных локаций.

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Например, место под названием Brave Wilderness (отсылка к мультфильму «Храбрая сердцем», который в оригинале зовётся просто «Brave») и Loch Lake (в шотландском языке слово Loch означает «озеро», так что дословно можно перевести как «Озеро Озеро»). Неужели там и Мериду можно встретить?

№ 3. Современные технологии

Герои мультфильма «Angry Birds в кино» живут в любопытном мире, чем-то похожем на наш, но всё-таки более природном и естественном.

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Так, у них есть свой магазин Apple Store, правда продают там именно что яблоки. Что не мешает некоторым попытаться по ним позвонить.

№ 4. Неожиданное сокровище

Грю из «Гадкого Я» воровал самые разные вещи — однажды ему и его миньонам удалось стянуть даже Луну с неба.

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В третьей части главный герой умудрился стащить идола из фильма «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега».

№ 5. Ужастики и монстры

Источником ужаса могут быть не только страшные мифические чудовища — порой обычный человек может стать настоящим несчастьем, особенно если это Сид из «Истории игрушек», который проник в мир «Корпорации монстров».

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Или даже правильнее будет сказать, что именно монстры проникли в его комнату — и сбежали оттуда с криками. Интересно, почему?

№ 6. Мой сосед Кролик

Дом родителей Джуди из «Зверополиса» сделан в форме кролика, но многие фанаты заметили, что он похож на милого Тоторо из мультфильма Хаяо Миядзаки «Мой сосед Тоторо». А как вам кажется, похожи?

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№ 7. Милые солнышки

Помните младенца-солнышко из «Телепузиков»? Кого-то оно умиляло, кого-то наоборот пугало, но забыть его точно невозможно. Поэтому в мультфильме «Босс-молокосос» решили сделать своеобразную отсылку на этот уже культовый образ.