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3 часа назад

Джим Керри хотел, чтобы "Тупой и еще тупее 2" был фильмом ужасов

Газета.Ru

Режиссеры Дэниел Кван и Дэниел Шайнерт рассказали, что Джим Керри хотел создать фильм ужасов, вдохновленный комедией 1994 года "Тупой и еще тупее". Об этом пишет New York Post.

Керри хотел, чтобы "Тупой и еще тупее 2" был фильмом ужасов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам Квана и Шайнерта, Керри подошел к дуэту после просмотра фильма "Паранормальное явление" и предложил свою идею.

Актер объяснил, что часть фильма "Тупой и еще тупее" снималась в отеле Stanley в Колорадо, где Стэнли Кубрик снимал свой шедевр "Сияние". Он назвал это место "площадкой с привидениями".

Режиссеры рассказали, что одобрили идею Керри, однако студия не позволила превратить вторую часть комедии в фильм ужасов. "Тупой и еще тупее 2" вышел в 2014 году.

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