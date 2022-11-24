Керри хотел, чтобы "Тупой и еще тупее 2" был фильмом ужасов

Режиссеры Дэниел Кван и Дэниел Шайнерт рассказали, что Джим Керри хотел создать фильм ужасов, вдохновленный комедией 1994 года "Тупой и еще тупее". Об этом пишет New York Post.
По словам Квана и Шайнерта, Керри подошел к дуэту после просмотра фильма "Паранормальное явление" и предложил свою идею.
Актер объяснил, что часть фильма "Тупой и еще тупее" снималась в отеле Stanley в Колорадо, где Стэнли Кубрик снимал свой шедевр "Сияние". Он назвал это место "площадкой с привидениями".
Режиссеры рассказали, что одобрили идею Керри, однако студия не позволила превратить вторую часть комедии в фильм ужасов. "Тупой и еще тупее 2" вышел в 2014 году.