Момоа с рогами и ходячая кровать: стоит ли смотреть фильм «Страна снов»

На Netflix состоялась премьера семейного приключенческого фэнтези «Страна снов». Режиссером проекта выступил мрачный визуализатор Френсиа Лоуренс, известный по таким работам, как «Константин: Повелитель тьмы», «Я — легенда!» и «Голодные игры: И вспыхнет пламя». Стоит ли устраивать семейный просмотр картины или отдать предпочтение других приключенческим лентам, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Страна снов" Кадр из фильма "Страна снов"

Девочка по имени Немо живет со свободолюбивым отцом Питером на изолированном от цивилизации острове. Когда родитель погибает в море, главную героиню отправляют жить к родному дяде Филиппу, которого она прежде никогда не видела. Тот полная противоположность брата: замкнутый в себе, нелюдимый, интересующийся только дверными замками (он руководит компанией по их изготовлению). От унылой реальности Немо прячется в снах. В них девочка встречает разбойника-чудака Флипа — персонажа из ночных сказок ее отца, дерзкого и шумного мужчину с козлиными рогами. Тот заявляет, что Немо должна помочь ему отыскать в Стране снов некую жемчужину. По словам Флипа, она поможет ему вспомнить, кто он такой. А девочка сможет вновь встретить отца — пускай только во сне.

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В основу картины лег старый, но знаковый газетный комикс Уинзора МакКея, выходивший с 1905 по 1927 годы. Главные роли в проекте Netflix сыграли юная дебютантка в большом кино Марлоу Баркли и Джейсон Момоа, В съемках «Страны снов» также участвовали Крис О'Дауд, Кайл Чандлер, Веруче Опиа, Хамберли Гонсалес и Индия де Бофорт.

Кадр из фильма "Страна снов"

«Страна снов» рассказывает историю ребенка, столкнувшегося с самым страшным потрясением – потерей единственного близкого и любимого родственника. Трудный путь к принятию своего горя героиня проходит через приключение в мире грез. Правда, картина не может предложить зрителям глубину и изобретательность в рассмотрении серьезных тем. Фильм Лоуренса прост и временами прямолинеен в использовании жанровых клише. Из-за этого взрослые зрители не смогут проникнуться историей Немо и ее необычного спутника в мире грез.