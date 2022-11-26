Продюсер назвал "мерзким продуктом" ремейк "Иронии судьбы"

Продюсер Вадим Цыганов выразил мнение, что проект по мотивам комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!» не нужен зрителям. В комментарии «Народным новостям» он заявил, что вследствие некого «временного слома» современные ремейки культовых проектов из прошлого выглядят «отвратительно».
«Я хочу обратиться к сценаристам и режиссерам — курице уже отрубили голову, а она бежит, — сказал Цыганов. — Это отвратительное белье выдать за новое невозможно! Ведь в ветхие мехи не наливают новое вино. Это связано и с творчеством, и с историей. Это мерзкий продукт. У меня и моих знакомых, которые помогают фронту, очень брезгливое отношение к подобному».
По мнению продюсера, кто-то заказал производство «СамоИронии судьбы!», чтобы «отмыть деньги».
В новогоднем проекте канала ТНТ «СамоИрония судьбы» Ольга Бузова сыграет невесту Жени Лукашина, песню «Пять минут» исполнит Клава Кока, а в образе Ипполита заберется в душ Филипп Киркоров, который также исполнит свой хит «Цвет настроения синий». Также в фильме появятся Михаил Галустян, Сергей Жуков, Павел Воля, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис, Азамат Мусагалиев, Гарик Мартиросян, Ольга Картункова, Люся Чеботина и другие.