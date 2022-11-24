Apple заключила контракт с Рианной на съемки документального фильма

Сервис Apple TV+ заключил контракт с певицей Рианной на съемки документального фильма. Лента расскажет о возвращении исполнительницы на сцену перед выступлением на Суперкубке, пишет The Sun.
По данным СМИ, съемки пройдут во время репетиций и других мероприятий для подготовки к Суперкубку. Согласно замыслу шоураннеров, фильм расскажет о нынешней жизни Рианны после рождения первенца.
«Существует огромный аппетит ко всему, что связано с Рианной, тем более что это будет ее крупное возвращение на сцену впервые за много лет. Рианна — огромная сила, с которой нужно считаться, когда дело касается музыки, поэтому Apple заплатила миллионы», — заявил источник в музыкальной индустрии.
Ранее Рианна снялась в кожаном нижнем белье спустя полгода после родов.