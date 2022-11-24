7 лучших фильмов для просмотра с мамой в праздник

27 ноября в России отмечается День матери. Это не из тех праздников, который отмечают с размахом, а из тех, которые хорошо провести в семейном кругу или же вдвоем со своей мамой, например, за просмотром кино — одним из самых объединяющих занятий. Вместе с онлайн-кинотеатром KION мы выбрали фильмы, которые подойдут для совместного просмотра мамами и детьми практически всех возрастов. Это добрые сказки, романтичные комедии и душевные роуд-муви.

Фото: WMJ.ru WMJ.ru

1 «Белоснежка и Охотник»

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В визуально красивом фильме по мотивам сказки братьев Гримм снялись лучшие актеры Голливуда – Шарлиз Терон, Кристен Стюарт, Крис Хемсворт и др. В неком цартсве у у короля умирает жена, но горюет он недолго и встречает Роанну, которая убивает его в первую же брачную ночь, а дочку короля, Белоснежку, отправляет в темницу. Вырваться из заточения девушке удается спустя несколько лет, и не без помощи Охотника. Теперь им вместе предстоит освободить королевство от деспотичной Роанны и наладить в нем новую жизнь.

2 «Чумовая пятница»

Подростков безумно сложно понять — об этом знают все мамы. Однако каждая мама когда-то и сама была девочкой-подростком, и значит, что прийти к пониманию все же возможно. В комедии с Линдси Лохан и Джейми Ли Кертис это происходит благодаря мистике. Доктор Тэсс Колман и ее дочка Анна после самого громкого скандала между ними становятся заложницами странной магии и обнаруживают, что они оказались в телах друг друга. Теперь им предстоит прожить жизни каждой и понять, как это на самом деле непросто.

3 «Миа и белый лев»

Семейное кино о дикой природе и настоящей дружбе на фоне прекрасных пейзажей саванны смело можно смотреть с мамами и детьми любых возрастов. Кстати, львенок редкой окраски по кличке Тор, который сыграл в фильме главную роль, растет на глазах у зрителей. Переехав из города в Южную Африку, девочка Миа грустит и находит себе друга — милого белого львенка Чарли. Когда львенок немного подрастает, отец Мии хочет отдать его в руки охотников за трофеями. Миа не может допустить обмена друга на деньги и поэтому сбегает в ним в долгое путешествие по Африке в поисках заповедника, где львенку будет хорошо.

4 «Белль и Себастиан»

Еще одно кино о трепетной дружбе с братьями нашими меньшими — тоже идеальный вариант для семейного просмотра. Мальчик Себастиан — сирота, но у него есть любящая приемная семья и настоящий друг — большая и умная собака Белль, которая скрашивает его дни в ожидании нареченной мамы Анжелины. Однажды Себастиан узнает о том, что самолет Анжелины упал где-то в Альпах. Вместе с Белль он отправляется в полное опасностей приключение, а помогает необычной парочке своенравный пилот Пьер.

5 «Красотка на всю голову»

Фильм со звездой американской комедии заставит посмеяться над нереалистичностью стандартов женской красоты и напомнит о том, что настоящая красота кроется во внутреннем ощущении. Рене всегда считала себя дурнушкой, но случайный удар головой в спортзале меняет ее жизнь. Теперь в зеркале она видит невозможную стройную красотку и становится уверенной в себе. Но есть загвоздка: окружающие видят ее все той же Рене. Правда, уверенность и сильная энергия девушки ничуть не мешают им воспринимать ее так, как она хочет — и того заслуживает.

6 «Зеленая книга»

Трехкратный лауреат «Оскара», фильм «Зеленая книга» вполне может стать прививкой против ксенофобии. Он рассказывает об удивительном путешествии по штатам Америки, которое приводит двух совершенно разных героев к пониманию и дружбе. На финальной сцене фортепианной игры редкие зрители сдерживаются от слез доброты. В шестидесятые годы охранник Тони ищет подработку и устраивается водителем к музыканту Дону Ширли, который задумал тур по южным штатам. При этом Тони — вовсе не образец толерантности, и в его кругу тоже принято шутить над темнокожими. Однако знакомство с Доном меняет его представление о людях.

7 «Сонная лощина»