Трейлер ремейка «Игрушки» с Пьером Ришаром опубликовали в сети

В Сети опубликовали трейлер фильма «Новая игрушка», который является ремейком знаменитой трагикомедии 1976 года «Игрушка» с Пьером Ришаром.
По сюжету действие фильма разворачивается в наши дни, но примерно по тому же сценарию, что и в оригинальной картине. Капризный сын влиятельного бизнесмена решает заполучить на день рождения охранника магазина игрушек по имени Сами. Отец не может отказать чаду.
Главные роли в фильме сыграли французские актеры Жамель Деббуз, Симон Фалю, и Даниель Отой. Кинопремьера «Новой игрушки» в российском прокате запланирована на 22 декабря.