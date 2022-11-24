Трейлер ремейка «Игрушки» с Пьером Ришаром опубликовали в сети

По сюжету действие фильма разворачивается в наши дни, но примерно по тому же сценарию, что и в оригинальной картине. Капризный сын влиятельного бизнесмена решает заполучить на день рождения охранника магазина игрушек по имени Сами. Отец не может отказать чаду.