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55 минут назад

Трейлер ремейка фильма «Игрушка» с Пьером Ришаром опубликовали в Сети

Слово и Дело

В Сети опубликовали трейлер фильма «Новая игрушка», который является ремейком знаменитой трагикомедии 1976 года «Игрушка» с Пьером Ришаром.

Трейлер ремейка «Игрушки» с Пьером Ришаром опубликовали в сети
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

По сюжету действие фильма разворачивается в наши дни, но примерно по тому же сценарию, что и в оригинальной картине. Капризный сын влиятельного бизнесмена решает заполучить на день рождения охранника магазина игрушек по имени Сами. Отец не может отказать чаду.

Главные роли в фильме сыграли французские актеры Жамель Деббуз, Симон Фалю, и Даниель Отой. Кинопремьера «Новой игрушки» в российском прокате запланирована на 22 декабря.

Фильмы,Игрушки,Даниель Отой,Пьер Ришар,
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