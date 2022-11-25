В Петербурге завершились съемки драмы о Екатерине II

Кинокомпания «Марс медиа» завершила съемки исторической драмы «Великая. Золотой век». Фильм об императрице Екатерине II с Елизаветой Боярской в главной роли состоит из 12 серий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе кинокомпании, занимающейся производством проекта по заказу Первого канала.
Съемки продолжались 89 дней. Снимали сцены в Санкт-Петербурге и Ленинградской области: в Царском селе, Петергофе, Гатчине, Стрельне, Ломоносове и Елизаветино. Для съемок был задействован корабль «Полтава». Его спустили для этого на воду.
Режиссером выступил Сергей Гинзбург. Также в сериале приняли участие артисты: Павел Ворожцов, Антон Хабаров, Алексей Филимонов, Алексей Морозов, Игорь Гордин и Софья Синицына. Сообщается, что в сериале зрители увидят не только победы императрицы, но и ее неудачи.
Ранее стала известна дата выхода сериала о Екатерине II с участием Елизаветы Боярской.
Также Создатели фильма о Петре I планируют снять цикл исторических картин о российских правителях. Киноцикл об отечественных государях получил название «Русь». Идея его создания пришла после кассового успеха фильма о Петре I, который, по словам режиссера Андрея Кравчука, «превзошел все ожидания». Авторы картины уже планируют снять ленты про Екатерину I, Анну Иоанновну и Елизавету Петровну.