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2 часа назад

В Петербурге завершились съемки драмы о Екатерине II с Елизаветой Боярской

Газета.Ru

Кинокомпания «Марс медиа» завершила съемки исторической драмы «Великая. Золотой век». Фильм об императрице Екатерине II с Елизаветой Боярской в главной роли состоит из 12 серий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе кинокомпании, занимающейся производством проекта по заказу Первого канала.

В Петербурге завершились съемки драмы о Екатерине II
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Съемки продолжались 89 дней. Снимали сцены в Санкт-Петербурге и Ленинградской области: в Царском селе, Петергофе, Гатчине, Стрельне, Ломоносове и Елизаветино. Для съемок был задействован корабль «Полтава». Его спустили для этого на воду.

Режиссером выступил Сергей Гинзбург. Также в сериале приняли участие артисты: Павел Ворожцов, Антон Хабаров, Алексей Филимонов, Алексей Морозов, Игорь Гордин и Софья Синицына. Сообщается, что в сериале зрители увидят не только победы императрицы, но и ее неудачи.

Ранее стала известна дата выхода сериала о Екатерине II с участием Елизаветы Боярской.

Также Создатели фильма о Петре I планируют снять цикл исторических картин о российских правителях. Киноцикл об отечественных государях получил название «Русь». Идея его создания пришла после кассового успеха фильма о Петре I, который, по словам режиссера Андрея Кравчука, «превзошел все ожидания». Авторы картины уже планируют снять ленты про Екатерину I, Анну Иоанновну и Елизавету Петровну.

Фильмы,Софья Синицына,Алексей Филимонов,Павел Ворожцов,Антон Хабаров,Игорь Гордин,Андрей Кравчук,Сергей Гинзбург,Алексей Морозов,Первый канал,
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