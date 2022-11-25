В Петербурге завершились съемки драмы о Екатерине II

Кинокомпания «Марс медиа» завершила съемки исторической драмы «Великая. Золотой век». Фильм об императрице Екатерине II с Елизаветой Боярской в главной роли состоит из 12 серий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе кинокомпании, занимающейся производством проекта по заказу Первого канала.

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Съемки продолжались 89 дней. Снимали сцены в Санкт-Петербурге и Ленинградской области: в Царском селе, Петергофе, Гатчине, Стрельне, Ломоносове и Елизаветино. Для съемок был задействован корабль «Полтава». Его спустили для этого на воду.

Ранее стала известна дата выхода сериала о Екатерине II с участием Елизаветы Боярской.