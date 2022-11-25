4 хитрости в кино, о которых не знают зрители

В работе актеров есть множество нюансов и тонкостей, о которых не подозревает большинство зрителей. Подробнее о самых любопытных из них – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Эйс Вентура: Розыск домашних животных" Кадр из фильма "Эйс Вентура: Розыск домашних животных"

Детский плач

На съемочной площадке присутствуют специальные люди, которые вызывают у детей плач, если того требует сцена. Как правило, сначала они проводят с детьми много времени, чтобы установить с ними контакт, а затем провоцируют нужную реакцию. Проще всего заставить ребенка плакать, изобразив плач самостоятельно.

Разговоры массовки

В фильмах нередко можно наблюдать сцены, в которых актеры массовки что-то оживленно обсуждают на заднем плане. На самом же деле они просто шевелят губами – звуки разговоров добавляют уже во время монтажа.

Еда в кадре

В некоторых сценах актерам нередко нужно есть. Но из-за большого количества дублей им приходилось бы съедать слишком много пищи, из-за чего можно было бы легко поправиться. Чтобы не допустить набора веса и переедания, артисты лишь жуют пищу, но не проглатывают ее.

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