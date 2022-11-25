Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+8° в 
USD 60.39EUR 62.78
Войти в почту
41 минуту назад

В мультфильмах Disney увидели пропаганду ЛГБТ

Lenta.ru

В Роскомнадзор обратились с просьбой проверить мультфильмы Disney на ЛГБТ-пропаганду. Соответствующий документ опубликован в Telegram-канале Mash.

В мультфильмах Disney увидели пропаганду ЛГБТ
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Авторами письма выступили адвокат Эдуард Демидов и частный детектив Максим Заболотный. Они подчеркнули, что действуют «в целях защиты детей от информации, пропаганды и агитации, наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию». Заявители попросили провести поверку в отношении Disney «на предмет наличия или отсутствия информации, пропагандирующей нетрадиционные отношения» среди несовершеннолетних, а также принять меры по приостановке работы компании на территории России до изменения их политики.

По мнению авторов, мультфильмы Disney негативно влияют на психику детей из-за наличия в них небинарных героев. В качестве примера таких персонажей они привели двух мальчиков-монстров из комедии «Лука» и однополую семью из двух мам в картине про Базза Лайтера.

24 ноября Госдума приняла закон об ЛГБТ-пропаганде. Проект предусматривает запрет на распространение информации о нетрадиционных сексуальных отношениях и пропаганду педофилии. Кроме того, он запрещает призывы к смене пола среди подростков в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе.

Ранее в Минкульт обратились с просьбой запретить мероприятия по мотивам Гарри Поттера.

Фильмы,Гарри Поттер,Walt Disney,Роскомнадзор,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители