Вышел праздничный спецвыпуск «Стражей Галактики»

Сегодня на Disney+ состоялась премьера праздничного спецвыпуска «Стражей Галактики» под названием Guardians of the Galaxy Holiday Special. Его длительность составляет 45 минут.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Сюжет спецвыпуска посвящён тому, как Дракс и Мантис отправятся на Землю, чтобы сделать рождественский подарок Питеру Квиллу. Они хотят найти актёра Кевина Бейкона, от которого Звёздный Лорд в восторге. Также в выпуске можно будет увидеть Небулу.

Третья часть «Стражей Галактики» выйдет 4 мая 2023 года. В этом фильме знакомый состав Стражей встретится в последний раз. После этого команда изменится, но, как именно, неизвестно. Синопсис картины ясность не внёс.