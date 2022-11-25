Apple TV+ снимет фильм о возвращении Рианны на сцену

Из певицы делают живую легенду.

Фото: Inc-News Inc-News

Певица Рианна возвращается в музыку спустя несколько лет творческого простоя. Она уже написала саундтрек к фильму «Черная пантера: Ваканда навеки», а 12 февраля 2023 года исполнительница выступит вживую на Супербоуле.

Об этом периоде возвращения Рианны в шоу-бизнес впоследствии появится документальный фильм, который снимет Apple TV+.

Американские СМИ сообщают, что Рианна в очередной раз продемонстрировала свои отменные качества бизнесвумен, заключив сделку с компанией на весьма значительную сумму.