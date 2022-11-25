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2 часа назад

«Он полон настоящих эмоций». Харрисон Форд — о фильме «Индиана Джонс 5»

Чемпионат.com

В интервью изданию Empire Харрисон Форд рассказал о своих мыслях насчёт «Индианы Джонса 5». После выхода фильма «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» в 2008 году актёр считал, что его участие во франшизе окончено и культовому персонажу больше не нужны продолжения. Однако в какой-то момент к нему пришли из Disney и предложили рассказать ещё одну историю.

«Он полон настоящих эмоций»: Форд — об «Индиане Джонс 5»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Я не чувствовал необходимости в пятой части. Я просто подумал, что было бы неплохо увидеть фильм, в котором Индиана Джонс был в конце своего пути. Как вдруг появился сценарий, который дал мне возможность расширить характер персонажа.

Форд заявил, что съёмки «Индианы Джонса 5» были очень трудными — всё же во время них актёр получил небольшую травму. Однако они были очень эмоциональными, и артист очень доволен, что поучаствовал в них.

Фильм полон приключений, смеха и настоящих эмоций. Он сложный и подлый. Съёмки были тяжёлыми, долгими и трудными, но я очень доволен фильмом, который у нас получился.

Премьера «Индианы Джонса 5» состоится 30 июня 2023 года. Ранее в Сети появились свежие кадры из фильма с самим Фордом и Фиби Уоллер-Бридж.

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