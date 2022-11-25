Тарантино рассказал о последнем фильме в режиссерской карьере

«Я хочу уйти в тот период, когда выход нового фильма Квентина Тарантино будет считаться событием. Я не хочу быть одним из тех, про кого говорят: "Я помню времена, когда он мне нравился. Я помню, когда я был увлечен его творчеством, когда на моей стене висел его дерьмовый плакат. Он прикольный и все такое, но он старик, он уже не тот, и он уже не в теме"», — рассказал режиссер.