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53 минуты назад

Тарантино рассказал о последнем фильме в режиссерской карьере

Lenta.ru

Режиссер Квентин Тарантино объяснил в подкасте комика Тома Сегуры 2 Bears, 1 Cave, почему его предстоящий десятый фильм станет последним в его карьере. Его слова передает ScreenRant.

Тарантино рассказал о последнем фильме в режиссерской карьере
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Кинематографист заявил, что он достиг всего, о чем мечтал.

«Я сделал все, что хотел. У меня была просто потрясающая карьера. Мне невероятно повезло. Я не думал, что зрители примут мои фильмы. Но все оказалось иначе», — высказался Тарантино.

Двукратный обладатель «Оскара» отметил, что хочет уйти из кино, пока он находится «на самом высоком уровне» в этой индустрии.

«Я хочу уйти в тот период, когда выход нового фильма Квентина Тарантино будет считаться событием. Я не хочу быть одним из тех, про кого говорят: "Я помню времена, когда он мне нравился. Я помню, когда я был увлечен его творчеством, когда на моей стене висел его дерьмовый плакат. Он прикольный и все такое, но он старик, он уже не тот, и он уже не в теме"», — рассказал режиссер.

Фильмы,Оскар,Квентин Тарантино,
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