Российский кинематограф будут спасать отечественные супергерои

Импортозамещение идет не только в мире реальном, но и виртуальном. В России в ближайшем будущем появятся киновселенные с отечественными супергероями. Работа над ними уже идет, рассказал заместитель гендира медиахолдинга «Национальная медиа группа» (НМГ) по развлекательному вещанию и гендир телеканала СТС Александр Акопов.
«Все понимают, что это востребовано. Это технически достаточно сложно, завтра утром это не появится. Но то, что мы увидим в самое ближайшее время российские супергеройские истории – это обязательно произойдет», - сказал Акопов в ходе форума «Российская креативная неделя – Сибирь» (цитата по ТАСС).
По словам главы компании Headshot creative production Филиппа Нестерова, сложность создания подобных вселенных в России связана с недостатком исходной литературы, аналогичных вселенным DC и Marvel в США. Создавать супергеройское кино без подобной литературы возможно, но займет больше времени.