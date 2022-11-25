Российский кинематограф будут спасать отечественные супергерои

«Все понимают, что это востребовано. Это технически достаточно сложно, завтра утром это не появится. Но то, что мы увидим в самое ближайшее время российские супергеройские истории – это обязательно произойдет», - сказал Акопов в ходе форума «Российская креативная неделя – Сибирь» (цитата по ТАСС).