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52 минуты назад

Российский кинематограф будут спасать отечественные супергерои

Deita.ru

Импортозамещение идет не только в мире реальном, но и виртуальном. В России в ближайшем будущем появятся киновселенные с отечественными супергероями. Работа над ними уже идет, рассказал заместитель гендира медиахолдинга «Национальная медиа группа» (НМГ) по развлекательному вещанию и гендир телеканала СТС Александр Акопов.

Российский кинематограф будут спасать отечественные супергерои
Фото: Deita.ruDeita.ru

«Все понимают, что это востребовано. Это технически достаточно сложно, завтра утром это не появится. Но то, что мы увидим в самое ближайшее время российские супергеройские истории – это обязательно произойдет», - сказал Акопов в ходе форума «Российская креативная неделя – Сибирь» (цитата по ТАСС).

По словам главы компании Headshot creative production Филиппа Нестерова, сложность создания подобных вселенных в России связана с недостатком исходной литературы, аналогичных вселенным DC и Marvel в США. Создавать супергеройское кино без подобной литературы возможно, но займет больше времени.

Фильмы,Александр Акопов,
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