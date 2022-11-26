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1 час назад

«Тар»: симфония ужаса с Кейт Бланшетт

Газета.Ru

В сети появилась драма Тодда Филда «Тар» с Кейт Бланшетт в главной роли. Премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале, откуда актриса увезла Кубок Вольпи. Кинокритик «Газеты.Ru» Елена Зархина посмотрела почти трехчасовой эпос Филда и пытается разобраться, как молчавшему до этого 15 лет режиссеру удалось вернуться в кино на столь звонкой ноте.

«Тар»: симфония ужаса с Кейт Бланшетт
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Всеми уважаемая и обожаемая дирижерка и композиторка Лидия Тар (Кейт Бланшетт) получает пост руководительницы Берлинского симфонического оркестра. Ни одна другая женщина до Тар подобной чести не удостаивалась. Несмотря на огромный список достижений, у нее осталось еще одна непокоренная вершина — Пятая симфония Густава Малера, сложное произведение, которое Тар трактует как личный и профессиональный вызов.

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Внезапно этот филигранно выстроенный портрет дирижерки исходит мелкими трещинами: во время пары в престижной Джульярдской школе она оскорбляет ученика, ее другая ученица сводит счеты с жизнью, обвинив в случившемся Лидию, а сама Тар доводит себя до той стадии одержимости, когда перестает различать реальность и сон (с ним у нее, кстати, тоже большие проблемы). И этот снежный ком постепенно становится все больше.

Тодд Филд по большей части известен широкому зрителю своей пронзительной (и обласканной критиками, включая членов Американской киноакадемии) драмой «Как малые дети», в которой ему удалось собрать выдающийся актерский состав. На экране в разной степени безумия инфантильно рушили свои жизни герои Кейт Уинслет, Патрика Уилсона, Дженнифер Коннели, Ноа Эммериха и Джеки Эрла Хейли.

После выхода картины Филд замолчал на долгие 15 лет, в течении которых время от времени просыпался: пытался запустить масштабную историческую драму Бостона Терана о мексиканской революции с Леонардо Ди Каприо и Кристианом Бэйлом, планировал экранизировать «Кровавый меридиан» современного классика Кормака Маккарти, а также снять 20-часовой сериал «Чистота» с Дэниелом Крейгом. Но ни один из этих проектов так и не был реализован.

Тогда Филд решил сделать фильм, основываясь во всех смыслах только на собственном материале — он не просто сам написал сценарий к «Тар», но и частично заимствовал для него личный опыт. До старта кинокарьеры Филд профессионально занимался музыкой — играл на тромбоне в джазовом коллективе.

Помимо музыки, с которой у него остались близкие отношения (к слову, саундтрек к «Тар» написала и собрала Хильдур Гуднадоуттир, знакомая нам по «Джокеру» и «Чернобылю» Мэйзина), Филд успел поработать и перед камерой. На его счету несколько малозапоминающихся актерских проектов и один бриллиант — он сыграл небольшую, но значимую для сюжета роль в «С широко закрытыми глазами» Стэнли Кубрика. Филду досталась роль музыканта и бывшего однокурсника героя Тома Круза, который сообщал ему о существовании тайного общества, проводящего секретные оргии в роскошных особняках.

И, если в последней картине Кубрика Филд играл героя, ставшего проводником в мир порочных наслаждений, звезда уже его собственной картины «Тар» Кейт Бланшетт проводит нас в закулисье мира классической музыки.

Бланшетт — человек большого таланта, в котором одаренности больше, чем человечности. Уверенным шагом она ступает не только на сцену, но и по головам всех, кто окажется у нее на пути. И если сперва Лидия еще пытается балансировать между возвышенным и животным, то с каждым новым часом экранного времени, проигрывает второму.

Когда-то она запустила специальные программы для женщин-музыканток, помогающие им развиваться в профессии, но о настоящем отношении Тар к другим мы узнаем из того, как она относится к женщинам в собственной жизни. Свою бывшую студентку Кристу (ту самую, которая свела счеты с жизнью) она намеренно затравила. Хотя к ответной травле Тар не готова: когда ее дочь сталкивается с буллингом со стороны одноклассницы, Лидия, не выбирая выражений, угрожает ребенку расправой.

На язык угроз она переходит и со своей ассистенткой Франческой (Ноэми Мерлан из «Портрета девушки в огне»), которой сперва обещает заветную должность, а потом унизительно обманывает.

Но достается здесь не только женщинам. На паре в Джульярдской школе Тар вступает в спор с студентом-зумером, который признается, что не хочет ставить Баха из-за сексистской репутации композитора. Тар в грубой манере не соглашается с позицией студента и настаивает, что если бы мы всегда учитывали личную жизнь деятелей искусства, культура бы сильно обеднела.

Точка зрения Лидии понятна — она и сама человек из двух половинок: сияющей от внешнего лоска звезды, в чьих огнях мечтают погреться поклонники, и отравленной изнутри героини, чей злой гений буквально рушит жизни окружающих. Лидия привыкла использовать других людей как музыкальные инструменты — мучает их до тех пор, пока не лопнут все струны.

К вечному спору о том, должны ли мы разделять автора произведения от его творчества, подводит в итоге и сам Филд, показывая, как нарастающая в Лидии тирания и жажда тотального контроля лишают ее возможности удержать в норме собственную жизнь.

У «Тар» при всей феноменальности картины (Кейт Бланшетт выдает едва ли не лучшую роль в карьере, которую Филд писал специально для нее), получился рваный и сбивчивый финал — будто кто-то в оркестре сфальшивил. Но 2 часа 40 минут экранного времени проносятся перед глазами, ни на секунду не утомив зрителя.

Сама история о музыкальном микромире, в котором зарождается большое зло, отчасти роднится с классическим фильмом Феллини «Репетиция оркестра». В нем репетиция музыкантов, находящихся под гнетом сурового дирижера, постепенно из акта творчества трансформируется в становление диктаторского режима — на финальных титрах музыку буквально сминает уродливая гитлеровская речь.

Неслучайно в одной из сцен испугавшаяся за свою репутацию на фоне скандала с погибшей студенткой Тар обсуждает со своим учителем истории великих дирижеров. Пожилой педагог напоминает Лидии биографию немецкого дирижера Вильгельма Фуртвенглере, который презирал фашизм и находил хитрые лазейки, как не служить режиму и не вскидывать руку даже под пристальным взглядом фюрера. А завершает свой рассказ педагог наставлением о том, что всегда нужно развешивать вещи таким образом, чтобы не было видно скелетов в шкафу.

Шкаф Тар переполнен скелетами, но когда мир рушится, она сбегает в родительский дом, где в шкафу находит гору видеокассет. На одной из них старая запись выступления композитора Леонарда Бернстайна, на которой он рассказывает детям о красоте музыки — об уникальности и великой силе. Только на этом моменте Лидия впервые сбрасывает свою броню и от всего сердца плачет: путь на вершину был таким долгим и сложным, что по дороге она растеряла все, из чего рождается та самая великая сила.

Фильмы,Как малые дети,С широко закрытыми глазами,Чернобыль,Тодд Филд,Ноэми Мерлан,Патрик Уилсон,Леонард Бернстайн,Кристиан Бэйл,Густав Малер,Том Круз,Стэнли Кубрик,Кейт Уинслет,Кейт Бланшетт,Дэниел Крейг,Леонардо ДиКаприо,
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