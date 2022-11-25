«Мосфильм» отреставрировал популярный советский фильм

Специалисты киноконцерна «Мосфильм» завершили реставрацию советской приключенческой кинокартины «Неуловимые мстители». Об этом сообщила пресс-служба киноконцерна.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

«Специалисты «Мосфильма» отреставрировали советскую приключенческую картину «Неуловимые мстители». <…> Покадровую реставрацию изображения и звука осуществляли специалисты ПК «Телекино» в течение трех месяцев: сканирование - Евгений Верлочев, реставратор - Екатерина Соловьева , цветокоррекция - Ирина Агафонова», - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что отреставрированную картину в разрешении 4К можно будет посмотреть на YouTube-канале «Мосфильма».