Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+12° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
1 час назад

«Мосфильм» отреставрировал советскую кинокартину «Неуловимые мстители»

Агентство «Москва»

Специалисты киноконцерна «Мосфильм» завершили реставрацию советской приключенческой кинокартины «Неуловимые мстители». Об этом сообщила пресс-служба киноконцерна.

«Мосфильм» отреставрировал популярный советский фильм
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

«Специалисты «Мосфильма» отреставрировали советскую приключенческую картину «Неуловимые мстители». <…> Покадровую реставрацию изображения и звука осуществляли специалисты ПК «Телекино» в течение трех месяцев: сканирование - Евгений Верлочев, реставратор - Екатерина Соловьева, цветокоррекция - Ирина Агафонова», - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что отреставрированную картину в разрешении 4К можно будет посмотреть на YouTube-канале «Мосфильма».

Фильмы,Специалист,Екатерина Соловьева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители