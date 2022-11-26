Как несуществующий фильм о мафиози из СССР покорил иностранцев

В то время как именитому итальянскому театру «Ла Скала» приходится оправдываться за решение открыть новый сезон русской оперой, а американскую модель Эмили Ратаковски осуждают за видео с российской манекенщицей Ириной Шейк, пользователи соцсетей Tumblr и Twitter внезапно заявили о любви к «малоизвестному» и «незаслуженно забытому» фильму о мафиози из СССР. Картина под названием «Гончаров», вышедшая в 1973 году, — это криминальная драма о живущем в Неаполе выходце из Советского Союза, который угодил в серьезную передрягу. Утверждается, что над лентой работал в том числе признанный мастер жанра Мартин Скорсезе, а исполнителями главных ролей стали знаменитые актеры Роберт Де Ниро и Аль Пачино. Пользователи опубликовали сотни фан-артов к фильму, его саундтрек, лучшие кадры и самые душещипательные цитаты. Все это вопреки тому, что в реальности картины не существует — вся информация о ней была выдумана от начала и до конца. «Лента.ру» узнала, как внутренняя шутка пользователей Tumblr превратилась в широкомасштабный мем, вызвавший у некоторых пользователей эффект Манделы, покорила тысячи людей и досадила одному британскому писателю.

Фото: Лента.ру Лента.ру

Вселенная «Гончарова»

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«Величайший фильм о мафии», «забытая классика жанра» — так пользователи Twitter отзываются о выдуманной ленте. Вместе с тем другие юзеры занимают позицию адвоката дьявола и уверяют: нашумевшая в интернете картина в действительности не обладает исключительными достоинствами.

«Вижу, что люди называют "Гончарова" лучшей из забытых картин, и должна не согласиться. (...) Честно говоря, мне кажется, что беспорядок в сюжетной линии скорее запутывал мозг, нежели радовал изящной хаотичностью», — спорит одна из киноманов.

«Гончаров» (1973) — недооцененный шедевр киноиндустрии, который, к сожалению, был почти забыт публикой. Могу с уверенностью сказать, что он так же хорош, как «Крестный отец».

пользователь Twitter

Хотя поклонники не пришли к единому мнению о том, каким был сюжет воображаемого фильма, большинство признают, что «утерянное произведение» — это история о выходце из СССР Гончарове (имя его не приводится) с криминальным прошлым, который либо был вынужден бежать из Советского Союза, либо добровольно прибыл в Неаполь и решил организовать преступное сообщество. По некоторым версиям, к началу действия фильма он уже какое-то время живет и строит криминальную империю в Неаполе.

Фильм повествует о Гончарове, бывшем владельце ночного клуба, который приезжает в Неаполь и начинает прокладывать кровавую дорогу сквозь ряды организованной преступности. В процессе путь Гончарова оказывается переплетен с жизнями Андрея, его знакомого с родины, и неаполитанского мафиози Марио. И в то же время его цели расходятся с планами его коварной жены Кати.

TV Tropes – портал о сюжетных ходах в феноменах культуры.

Также, если верить фанатам выдуманной вселенной, «Гончаров» — определенно не легкий и безмятежный фильм, какой можно посмотреть унылым осенним вечером с целью развеяться. Наоборот, по заверениям многих, это мрачная и запутанная история о любви, преступности и лжи. Считается, что в нем много драмы и накала эмоций, а его основные темы — это темы безысходности и сурового рока.

Гончаров постоянно пытается что-то успеть и исправить, однако судьба безжалостна к нему. Протагониста обязательно предают: в зависимости от версий, это делает либо Катя, либо Андрей. В финале герой всегда погибает.. «По одной из версий концовки, у Гончарова не оказывается при себе оружия, поэтому он умирает. Затем выясняется, что оружие забрала Катя. По другой версии, Андрей предает Гончарова, они оба стреляют друг в друга, однако попадает только Андрей», — объясняет тонкости одна из пользовательниц в Twitter.

Лучшим персонажем картины многие ее фанаты нарекли Катю. В воображении пользователей сети она эффектная блондинка в платье и белом манто, с сигаретой или бокалом вина в руках, уверенная в себе и непреклонная роковая женщина. При этом на путь предательства, по мнению некоторых, женщина встала из-за безответной любви к Гончарову и его равнодушия. Ей и главному герою приписывают ряд выразительных диалогов. В одном из них, к примеру, Катя холодно заявляет партнеру: «Ты уже мертв, дорогой. Это акт милосердия, а не убийство».

В выдуманном фильме есть и другой колоритный герой: убийца с психопатическими наклонностями Ледоруб Джо, чье главное оружие отражено в его прозвище. Часть фанатов рьяно пытается доказать другим, что персонаж почти ушел с тропы насилия, но, как и другие, не смог победить злой рок. Компанию ему в списке второстепенных, но не менее примечательных героев составляет мафиози Марио Амброзини, которого ряд поклонников считает верным союзником или наставником Гончарова. Но даже он не может послужить островком стабильности в этом хаосе. По некоторым предположениям, он тоже предает протагониста

Незыблемым в бурлящей фанатской вселенной остается гомоэротический подтекст в отношениях Гончарова и его друга (по другой версии, врага) Андрея. Аналогичные отношения, как следует из некоторых версий, связывают Катю с второстепенным женским персонажем Софьей.

Хорошо прописанные персонажи, зрелищные экшен-сцены и драматизм — далеко не полный перечень достоинств фильма, которые ему приписывают в сети. Но едва ли не главным его преимуществом считают глубокий символизм. Особое значение в картине, по словам поклонников, имеют символы яблока — его некоторые связывают с запретным плодом — и часов, указывающих на неотвратимость судьбы.

«Гончаров» — одна из наиболее прекрасно рассказанных историй. Смерть Гончарова — и по сей день шокирующая и в то же время прекрасная, а многочисленные изображения часов всегда напоминают нам о том, как кончится эта история, и о том, что всему непременно приходит конец.

пользователь Twitter

Однако, согласно идеям фанатов, несмотря на все достоинства, картина так и не получила премию «Оскар». Этому в фанатской вселенной тоже есть объяснение: предполагается, что Академия кинематографических искусств и наук, выдающая награду, попросту испугалась возможных проблем, сочтя, что в фильме есть российская пропаганда. Есть и другие версии — согласно одной из них, картина так и не вышла в прокат. Более популярная гласит, что фильм выходил в ограниченном прокате из-за ряда проблем, в том числе, вероятно, попыток вмешательства настоящей мафии.

Причем, как утверждают некоторые пользователи, проблемы преследовали фильм с самого начала. К примеру, блогер из Tumblr заверяет, что одна из актрис пережила два инфаркта на съемках, режиссера уволили в первый же день, а оператора-постановщика растерзал лев.

Несмотря на все это, среди киноманов прошел слух о возможном ремейке фильма, что также вызвало дискуссии. «Они же полностью испортят весь шарм и красоту оригинала», — возмущается такой перспективе один из комментаторов.

Рождение тренда

История мема о «Гончарове» началась с поста о необычной покупке. В августе 2020 года пользователь Tumblr рассказал, что приобрел в интернете ботинки, однако, когда они пришли, оказалось, что вместо бренда на этикетке значилось название несуществующей картины и имя Скорсезе. «Лучший фильм о мафии всех времен. Мартин Скорсезе представляет: "Гончаров". Производство Доменико Прокаччи. Картина режиссера Маттео JWHJ0715 о неаполитанской мафии», — говорилось на лейбле.

«Что это за *** [ерунда]?» — недоумевал покупатель. «Этот идиот не смотрел "Гончарова"», — пошутили в комментариях. Скриншоты публикации и остроумного ответа еще какое-то время гуляли по Tumblr. Новую жизнь в них вдохнул в октябре 2022 года другой юзер платформы, который выдвинул правдоподобную теорию о происхождении загадочной этикетки. Он выяснил, что в действительности итальянский продюсер Доменико Прокаччи приложил руку к созданию криминальной драмы под названием «Гоморра» (Gomorrah), вышедшей в 2008 году. Имя Мартина Скорсезе с разрешения режиссера использовалось для продвижения картины. При этом надписи на постере фильма частично совпадали со словами на этикетке.

Почему на обувь нанесли этикетку, скопированную с постера итальянского фильма, остается загадкой. Однако название «Гончаров» вместо «Гоморра», как предполагают юзеры, могло возникнуть из-за опечаток.

Следом, как уточняет New York Times, художник из Праги создал по всем законам жанра постер «Гончарова», представив на нем реальных актеров. Роль главного героя он отдал Роберту Де Ниро, а образ Марио Амброзини — Аль Пачино. Андреем стал Харви Кейтель, а Катей — Сибилл Шеперд. Постер изобилует символикой криминального кино, начиная от оставленных пулями дыр и заканчивая горящей машиной. «Зима приходит в Неаполь», — интригует надпись на нем. Слева от героев возвышается храм Василия Блаженного.

Затем были многочисленные посты, в которых пользователи придумывали любимые сцены и цитаты героев, а также мемы о сюжетных ходах в ленте. За ними последовал саундтрек к «Гончарову», написанный одной из участниц треда. Он вошел в трейлер картины, на самом деле скомпонованный из отрывков других лент. В описании к ролику автор честно указывает, что фильма «Гончаров» не существует. Однако это не мешает комментаторам предаваться ностальгии, вспоминая, как они якобы впервые увидели картину в далеком детстве.

И все это время пользователи с упоением создавали фан-арты по выдуманной вселенной. Их непременные атрибуты — атмосфера 70-80-х, дорогие наряды, часы, сигареты, оружие и кровь и, конечно же, театральность. На одном из таких изображений Гончаров и Катя танцуют, и за спиной партнера женщина прячет нож. На другом Гончаров мрачной фигурой возвышается в полутени рядом с часами. «Время на исходе», — гласит подпись.

Иллюзия реальности «Гончарова» окрепла с появлением новых фейковых постеров, с которыми фильм, как утверждают в сети, продвигали в других странах — Японии, Чехословакии, России. В сети также были опубликованы изображения выдуманных книг о русском мафиози, якобы ставших основой для сценария. По словам автора поста, ценители зря игнорируют первоисточник истории.

Для пущей убедительности другой юзер представил фотографию DVD-диска «Гончаров», который, на первый взгляд, выглядит абсолютно реальным. А пользователь Reddit разместил снимок с кассетой «Гончарова», которая соседствует на полке с мультфильмами. «Я случайно пожертвовал кассету с фильмом "Гончаров" детской больнице, но ведь он, вопреки распространенному мнению, не подходит для юной аудитории», — сетует автор поста.

Для сомневающихся в том, что «Гончаров» реален, подхватившие шутку пользователи придумали другой веский довод: кто-то из них создал архивную газетную вырезку с рецензией на картину — разумеется, фейковую. Заметка называется «"Гончаров": История амбициозных гангстеров и чересчур амбициозного молодого режиссера». Неизвестный создатель приписал авторство рецензии знаменитому американскому кинокритику Джину Сискелу. В выдуманном тексте тот хвалит картину за неподдельный масштаб и глубину, однако указывает на то, что зрителю приходится одновременно следить сразу за шестью сюжетными линиями.

Дело дошло до того, что многие пользователи и впрямь поверили энтузиастам. «Я думала, что "Гончаров" — это реальный фильм, (...) и я искренне хотела посмотреть его и начала искать его. Я ненавижу интернет», — пожаловалась одна из введенных в заблуждение пользовательниц.

Звезды и критики

Став одной из самых популярных тем Tumblr в середине ноября и выйдя за его пределы, тренд буквально за неделю успел досадить некоторым пользователям, не проникшимся идеей. Некоторые сочли, что шутка быстро изжила себя. «Вся эта фигня с "Гончаровым" нисколько не смешная. Не думаю, что люди, участвующие в этом тренде, видели хотя бы один фильм Скорсезе», — возмущается один из недовольных. Защитники же апеллируют к тому, что феномен «Гончарова» демонстрирует креативность интернет-сообществ.

Они сделали целый фандом (группа людей, объединенных единым хобби или темой, — прим. «Ленты.ру»), целую вселенную несуществующего фильма. Это коллективный проект, созданный спонтанно тысячами людей. Следует уважать это, а не насмехаться над ними

пользовательница Twitter

Кроме того, некоторые пользователи Twitter раскритиковали мем за то, что он продвигает в массы русскую культуру, что, по мнению отдельных пользователей, неуместно в разгар конфликта Москвы и Киева. Однако единичные жалобы на это канули в потоке бесконечных постов с восхвалением достоинств картины. Тренд, в рамках которого пользователи заявляли о реальности ленты и предавались творчеству, в итоге даже получил отдельное название — гончпостинг (gonchposting, от фамилии главного героя и слова to post — публиковать).

Отдельной вехой в меме о воображаемой вселенной стали фанфики с героями «Гончарова», которых на одном из самых популярных сайтов за считанные дни накопилось больше 530. При этом фанатских работ по одному из самых кассовых фильмов в истории «Аватар» на платформе всего 333. Заметившие это поклонники «Гончарова» авторитетно заявили: выдуманный фильм оставил более глубокий отпечаток в массовой культуре, нежели картина Джеймса Кэмерона.

К ажиотажу присоединился и сам Tumblr — официальная страница соцсети подчеркнула, что фильм «необъяснимым образом» сумел опередить время и внес значительный вклад в киноиндустрию. «Если вы еще не смотрели "Гончарова", то чем вы вообще занимаетесь?» — добавили в соцсети. А «Кинопоиск» назвал картину «монументальным гангстерским фильмом со звездным кастом».

Редко какой фильм демонстрирует так много разноплановых и в то же время взаимосвязанных историй. Трудно поверить, что так мало людей видели его.

cоцсеть Tumblr

Канадско-американский актер Райан Рейнольдс, известный любовью поострить в соцсетях, также внес свою лепту. «Гончаров про себя: "Будешь ли ты здесь, когда я вернусь?" Эта фраза [из фильма] по сей день вызывает у меня мурашки», — написал звезда экранов у себя в Tumblr. Его коллега Линда Картер, знаменитая по роли супергероини Чудо-женщины в сериале 70-х, в свою очередь, опубликовала архивные снимки, якобы сделанные на премьере «Гончарова».

Культовый английский писатель Нил Гейман на шумиху вокруг несуществующей картины, из-за которой юзеры Tumblr кинулись спрашивать его мнения о «Гончарове», отреагировал неоднозначно. «Пересмотрите свои жизненные цели», «Пожалуйста, хватит», «Просто остановитесь», — молил он участников тренда. По словам писателя, вопросы о «Гончарове» он получал сотнями и в конце концов решил писать о них первое, что придет в голову, — отсюда и кажущиеся грубыми ответы.

Это какая-то не очень удачная внутренняя шутка пользователей Tumblr о несуществующем фильме, и сейчас каждую секунду кто-то пишет мне с вопросом, писал ли я что-нибудь о нем, смотрел ли я его и хочу ли я вообще как-то прокомментировать картину «Гончаров».

Нил Гейман – писатель

Другую звезду, канадского актера Симу, адепты вселенной высмеяли из-за того, что он невовремя раскритиковал Мартина Скорсезе. «Этот клоун не смотрел "Гончарова"», — заявили они о Лю. Тем временем отдельные ценители заявились в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) к самому мэтру. «Мистер Скорсезе, а не могли бы вы дать интервью о вашей фундаментальной работе, фильме "Гончаров" с Робертом Де Ниро в главной роли?» — почтительно спросил юзер, но ответа не последовало.

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Пользователи Tumblr и ранее становились основателями вирусных трендов, выходящих за рамки этой платформы. К примеру, в 2013 году с их подачи юзеры массово сменили аватарки на фотографию актера Миши Коллинза из сериала «Сверхъестественное». Двумя годами позже пользователи площадки запустили мемный фейк о существовании у певицы Деми Ловато тайной сестры.