Студия Dream Works изменила заставку

Перед выходом новой части «Кота в сапогах» студия Dream Works представила новую версию заставки. Теперь мальчик–рыбак, стоя на полумесяце, летит над планетами, каждая из которых посвящена мультфильмам Dream Works.
Например, «Кунг-фу Панда», «Шрек», «Как приручить дракона». Пролетев над планетами, мальчик садится на полумесяц и традиционно закидывает удочку.
По словам художника-постановщика студии Кендал Кронкхайт, в будущем планеты, которые изображены на заставке, будут меняться в зависимости от анимационного фильма.
Широкая публика впервые увидит новую заставку на премьере мультфильма «Кот в сапогах 2: Последнее желание», который выйдет в мировой прокат 7 декабря.