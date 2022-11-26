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38 минут назад

Студия Dream Works изменила заставку с мальчиком-рыбаком на луне

runews24.ru

Перед выходом новой части «Кота в сапогах» студия Dream Works представила новую версию заставки. Теперь мальчик–рыбак, стоя на полумесяце, летит над планетами, каждая из которых посвящена мультфильмам Dream Works.

Студия Dream Works изменила заставку
Фото: runews24.rurunews24.ru

Например, «Кунг-фу Панда», «Шрек», «Как приручить дракона». Пролетев над планетами, мальчик садится на полумесяц и традиционно закидывает удочку.

По словам художника-постановщика студии Кендал Кронкхайт, в будущем планеты, которые изображены на заставке, будут меняться в зависимости от анимационного фильма.

Широкая публика впервые увидит новую заставку на премьере мультфильма «Кот в сапогах 2: Последнее желание», который выйдет в мировой прокат 7 декабря.

Фильмы,Кот в сапогах,Кунг-фу Панда,Шрек,Как приручить дракона,
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