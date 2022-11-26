Студия Dream Works изменила заставку

Перед выходом новой части «Кота в сапогах» студия Dream Works представила новую версию заставки. Теперь мальчик–рыбак, стоя на полумесяце, летит над планетами, каждая из которых посвящена мультфильмам Dream Works.

Фото: runews24.ru runews24.ru

По словам художника-постановщика студии Кендал Кронкхайт, в будущем планеты, которые изображены на заставке, будут меняться в зависимости от анимационного фильма.