Цыганов назвал ремейк «Иронии судьбы» отвратительной пародией

Продюсер и поэт Вадим Цыганов раскритиковал пародию на советский фильм «Ирония судьбы», одни из главных ролей в котором сыграли представители российского шоу-бизнеса Ольга Бузова и Филипп Киркоров. Вадим Цыганов считает, за подобное нужно наказывать, поскольку это только оттолкнет российского зрителя от кино. Сама же лента, уверен продюсер, является ужасной попыткой переснять известный фильм.
«Это отвратительное белье выдать за новое невозможно! Ведь в ветхие мехи не наливают новое вино. Это связано и с творчеством, и с историей. Это мерзкий продукт. У меня и моих знакомых, которые помогают фронту, очень брезгливое отношение к подобному», — подчеркнул он в беседе с «Народными новостями».
Ранее музыкальный критик Сергей Соседов также раскритиковал ремейк «Иронии судьбы». Он отметил, что проект является пустой тратой денег.