Цыганов назвал ремейк «Иронии судьбы» отвратительной пародией

«Это отвратительное белье выдать за новое невозможно! Ведь в ветхие мехи не наливают новое вино. Это связано и с творчеством, и с историей. Это мерзкий продукт. У меня и моих знакомых, которые помогают фронту, очень брезгливое отношение к подобному», — подчеркнул он в беседе с «Народными новостями».