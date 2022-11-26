«Странный мир» получил худшую оценку среди проектов Disney

Анимационный мультфильм «Странный мир» от американской компании Disney вышел на больших экранах 23 ноября. Проект стал самым низкооцененным за всю историю существования корпорации.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Согласно данным сайта CinemaScore, мультфильм получил оценку B. Однако ранее самой низкой оценкой проектов Disney была A.

Лучшими картинами Disney остаются «Алладин», «Король Лев» и «Холодное сердце». Зрители поставили им оценку A+.