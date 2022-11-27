Новинки кино, которые можно посмотреть онлайн

"Чёрный Адам" по популярному комиксу DC, эстетичное погружение в мир классической музыки в "Таре", новая блестящая работа Сильвестра Сталлоне в "Короле Талсы" и выживание на мистическом корабле в "1899". Новинки кино и сериалов в рубрике #КиноЗдесь.

Фото: Омск Здесь Омск Здесь

"Чёрный Адам"

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Дуэйн Скала Джонсон наконец-то стал супергероем. Кейт Бланшетт сыграла первую женщину-дирижёра Берлинского филармонического оркестра. В свои 76 лет Сильвестр Сталлоне прекрасно перевоплотился в харизматичного босса мафии. А создатели мистического шедевра "Тьма" выпустили новый триллер о выживании на корабле. В рубрике #КиноЗдесь рассказываем, что интересного посмотреть в интернете.

Режиссёр: Жауме Кольет-Серра

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.2

Время: 125 минут.

О фильме. Фильм, основанный на комиксах издательства DC про антигероя Чёрного Адама. Наделённый силой египетских богов могущественный воин наконец-то освобождается из тюрьмы, теперь он может бороться за справедливость своим уникальным методом.

Что интересного. Дуэйн Скала Джонсон - абсолютная суперзвезда, он переиграл невероятное количество персонажей, а образ мускулистого мачо закрепился за ним, кажется, навсегда. Неудивительно, что именно ему режиссёр Жауме Кольет-Серра предложил роль антигероя из комиксов DC. Кинокомикс "Чёрный Адам" является спин-оффом фильма "Шазам". Критики фильм похвалили за визуальные спецэффекты и актёрскую игру Дуэйна Джонсона и Пирса Броснона.

Кому не понравится. Тем, кто в супергеройском фильме обращает внимание прежде всего на сюжет и сценарий (по мнению критиков, это у фильма провисает).

"Тар"

Рейтинг на "КиноПоиске": 8.1

Время: 158 минут

О фильме. Художественный фильм режиссёра Тодда Филда ("С широко закрытыми глазами", "Как малые дети") - его первый фильм после 16-летнего перерыва. В центре событий - Лидия Тар, первая в истории женщина-дирижёр Берлинского филармонического оркестра. С большим трудом она достигает высот в профессии, но удержать репутацию и любовь публики оказывается ещё сложнее. Главной поддержкой в жизни женщины остаётся её приёмная дочь Петра.

Что интересного. Шикарная актёрская работа Кейт Бланшетт, за которую она получила престижный Кубок Вольпи, а критики уже признали "Тар" одной из самых ярких и многообещающих картин года. Благодаря этой работе Кейт Бланшетт стала одной из главных претенденток на "Оскар" 2023 года. Главная героиня писалась именно под Бланшетт. Эстетичная трёхчасовая лента изобилует шедеврами классической музыки, красивыми театральными планами и глубоким психологизмом.

Кому не понравится. Тем, кто не любит психологические драмы, где зрителя увлекают в глубокие лабиринты сознания главных героев.

"Король Талсы"

Режиссёры: Аллен Култер, Бенджамин Семанофф

Рейтинг на "КиноПоиске": 8.2

Время: серия 60 минут

О сериале. Вышедший на свободу мафиози по прозвищу Генерал попадает в американскую глушь, где начинает строить новую криминальную империю.

Что интересного. Сильвестру Сталлоне 76 лет, и он всё ещё чертовски хорош! В "Короле Талсы" ему досталась роль харизматичного босса мафии, и актёр вывозит сериал на ура. Кстати, главным сценаристом сериала значится Тейлор Шеридан ("Убийца", "Йеллоустоун"), а режиссёры работали над такими проектами, как "Сопрано", "Карточный домик", "Озарк". Всё это уже задаёт проекту высокую планку.

Кому не понравится. Тем, кто не любит истории про кровавые разборки мафиози.

"1899"

Режиссёр: Баран бо Одар

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.4

Время: 8 серий по 60 минут

О фильме. По сюжету группа европейских мигрантов отправляется на пароходе из Лондона в Нью-Йорк, чтобы начать там новую жизнь. По пути им присылают координаты пропавшего несколько месяцев назад судна "Прометей". С момента, как они ступают на борт загадочного парохода, их жизнь превращается в ад.

Что интересного. Новинка от создателей мистического шедевра-головоломки "Тьма". Амбициозный триллер создаёт напряжённую атмосферу, поскольку все герои говорят на разных языках и не понимают друг друга, а кроме того, зрителя побуждают решать множественные головоломки.