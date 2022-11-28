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1 час назад

Журналисты озвучили бюджет фильма «Аватар-2: Путь воды»

Слово и Дело

Журналисты озвучили бюджет фильма «Аватар-2: Путь воды» — сиквел американской франшизы в жанре фэнтези оказался одним из самых дорогих фильмов Голливуда.

Журналисты озвучили бюджет фильма «Аватар-2: Путь воды»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Оказалось, что бюджет фильма «Аватар 2: Путь воды» значительно больше, чем потратили на его приквел. По уточненным сведениям, съемки сиквела самого кассового кинопроекта в истории обошлись в 350-400 млн долларов.

Как правило, крупнобюджетным блокбастерам требуется удвоить свой производственный бюджет, чтобы окупить расходы на создание ленты и на его рекламную раскрутку. В случае с «Аватаром-2», судя по всему, компания Дисней сочтет кассовым разочарованием все, что окажется меньше 1 млрд долларов.

По ранним прогнозам сиквел франшизы об Аватаре за первые выходные должен собрать кассу от 150 до 175 млн долларов. Это немного меньше, чем у «Черной пантеры — 2: Ваканда навсегда», стартовавшая с результатом 181 млн долларов, но по-прежнему будет одним из крупнейших дебютов в эпоху пандемии COVID-19.

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