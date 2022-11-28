Журналисты озвучили бюджет фильма «Аватар-2: Путь воды» — сиквел американской франшизы в жанре фэнтези оказался одним из самых дорогих фильмов Голливуда.

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Оказалось, что бюджет фильма «Аватар 2: Путь воды» значительно больше, чем потратили на его приквел. По уточненным сведениям, съемки сиквела самого кассового кинопроекта в истории обошлись в 350-400 млн долларов.

Как правило, крупнобюджетным блокбастерам требуется удвоить свой производственный бюджет, чтобы окупить расходы на создание ленты и на его рекламную раскрутку. В случае с «Аватаром-2», судя по всему, компания Дисней сочтет кассовым разочарованием все, что окажется меньше 1 млрд долларов.