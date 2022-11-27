Создатели "Очень странных дел" раскрыли подробности про 5 сезон

«Успех первого сезона напугал нас, и тогда мы поняли, что нам нужно построить этот еще больший мир, что [шоу] будет продолжаться. Так что подготовка ко второму сезону включала в себя заполнение доски каждой идеей, которую только могла придумать комната сценаристов. Но их было слишком много — [в пять раз] больше идей, чем нам требовалось, или [в десять]. В пятом сезоне мы опираемся на многие из этих больших идей второго сезона… Многое из нашей «масштабной концовки» основано на материалах, которые, как мы думали, должны были быть во втором сезоне», — рассказал Росс Даффер.