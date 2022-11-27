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23 минуты назад

Создатели "Очень странных дел" рассказали, что используют в пятом сезоне идеи для второго

Газета.Ru

Создатели научно-фантастического сериала Netflix «Очень странные дела» братья Даффер раскрыли, что планируют использовать в заключительном пятом сезоне шоу идеи, не попавшие во второй. Об этом они заявили в интервью сайту Tudum, принадлежащему Netflix.

Создатели "Очень странных дел" раскрыли подробности про 5 сезон
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Успех первого сезона напугал нас, и тогда мы поняли, что нам нужно построить этот еще больший мир, что [шоу] будет продолжаться. Так что подготовка ко второму сезону включала в себя заполнение доски каждой идеей, которую только могла придумать комната сценаристов. Но их было слишком много — [в пять раз] больше идей, чем нам требовалось, или [в десять]. В пятом сезоне мы опираемся на многие из этих больших идей второго сезона… Многое из нашей «масштабной концовки» основано на материалах, которые, как мы думали, должны были быть во втором сезоне», — рассказал Росс Даффер.

До этого братья Даффер раскрыли, что действие новых серий будет происходить в 90-е годы. Актер Дэвид Харбор, исполняющий в шоу роль шерифа Джима Хопера, сообщил, что последний сезон выйдет примерно в середине 2024 года.

Фильмы,Росс Даффер,Netflix,
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