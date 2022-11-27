Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+17° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
2 часа назад

Телеведущий Ширвиндт назвал новую "Иронию судьбы" от ТНТ "пошлостью"

Мира Маркина

Телеведущий Михаил Ширвиндт высказался о новогоднем фильме «СамоИрония судьбы» от канала ТНТ. По его мнению, картина вышла пошлой и безобразной. Об этом пишет Telegram-канал «Абзац».

Телеведущий назвал новую "Иронию судьбы" от ТНТ "пошлостью"
Фото: Кадр из фильма "СамоИрония судьбы"Кадр из фильма "СамоИрония судьбы"

По словам Ширвиндта, фильм не несет никакой художественной ценности и является художественной подделкой.

«То, что у них там получилось, — это гадость, пошлость и безобразие. Это наверняка подделка, где совершенно не важно, на какую она тему, главное — чтобы были Киркоров и Бузова», — сказал телеведущий.

Что посмотреть: 3 сериала про женщин, измены и убийства

Однако он отметил, что благодаря звездному составу, Ольге Бузовой, Павлу Воле, Михаилу Галустяну, у фильма будет необходимый рейтинг.

Ранее Бандерас рассказал, кому отдал бы свою роль при перезапуске «Зорро».

Фильмы,Михаил Ширвиндт,Михаил Галустян,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители