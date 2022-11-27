Телеведущий назвал новую "Иронию судьбы" от ТНТ "пошлостью"

Телеведущий Михаил Ширвиндт высказался о новогоднем фильме «СамоИрония судьбы» от канала ТНТ. По его мнению, картина вышла пошлой и безобразной. Об этом пишет Telegram-канал «Абзац».
По словам Ширвиндта, фильм не несет никакой художественной ценности и является художественной подделкой.
«То, что у них там получилось, — это гадость, пошлость и безобразие. Это наверняка подделка, где совершенно не важно, на какую она тему, главное — чтобы были Киркоров и Бузова», — сказал телеведущий.
Однако он отметил, что благодаря звездному составу, Ольге Бузовой, Павлу Воле, Михаилу Галустяну, у фильма будет необходимый рейтинг.