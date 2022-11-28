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2 часа назад

Вторая часть «Ужасающего» появится на видеокассетах

Слово и Дело

Слэшер «Ужасающий-2» режиссера Дэмиэна Леоне будет выпущен на видеокассетах. Об этом пишет Collider.

Вторая часть «Ужасающего» появится на видеокассетах
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Фильм «Ужасающий-2» запишут на видеокассеты в укороченном формате. За процессом обрезки киноленты наблюдал сам режиссер Леоне. Кассеты с хоррором поступят в продажу уже через месяц, 27 декабря.

Премьера второй части «Ужасающего» состоялась 6 октября текущего года. За почти два месяца лента заработала более 11 миллионов долларов в прокате. Создателям фильм обошелся всего в 250 тысяч долларов. В центре сюжета оказался демонический клоун Арт, который преследует героев в ночь Хеллоуина. Впервые его показали в короткометражных лентах Дэмиэна Леона. Позже он появился в фильме «Канун дня всех святых».

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