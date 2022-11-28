Вторая часть «Ужасающего» появится на видеокассетах

Фильм «Ужасающий-2» запишут на видеокассеты в укороченном формате. За процессом обрезки киноленты наблюдал сам режиссер Леоне. Кассеты с хоррором поступят в продажу уже через месяц, 27 декабря.

Премьера второй части «Ужасающего» состоялась 6 октября текущего года. За почти два месяца лента заработала более 11 миллионов долларов в прокате. Создателям фильм обошелся всего в 250 тысяч долларов. В центре сюжета оказался демонический клоун Арт, который преследует героев в ночь Хеллоуина. Впервые его показали в короткометражных лентах Дэмиэна Леона. Позже он появился в фильме «Канун дня всех святых».