Романтическая комедия «Билет в рай» заработала $160 миллионов

Новый фильм студии Universal доказал, что появилась аудитория для старомодных, со звёздами-исполнителями, романтических комедий. Хотя ранее считалось, что такого рода киноленты имеет смысл показывать только на стриминговых сервисов, из-за доминирования в бокс-офисах фильмов о супергероях и их сиквелов. «Билет в рай», тем не менее, перешёл в эти выходные отметку в $163 миллиона. $65 миллионов собрано в США и $97 миллионов за границей.