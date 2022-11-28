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2 часа назад

Романтическая комедия «Билет в рай» заработала $160 миллионов

Inc-News

Новый фильм студии Universal доказал, что появилась аудитория для старомодных, со звёздами-исполнителями, романтических комедий. Хотя ранее считалось, что такого рода киноленты имеет смысл показывать только на стриминговых сервисов, из-за доминирования в бокс-офисах фильмов о супергероях и их сиквелов. «Билет в рай», тем не менее, перешёл в эти выходные отметку в $163 миллиона. $65 миллионов собрано в США и $97 миллионов за границей.

Романтическая комедия «Билет в рай» заработала $160 миллионов
Фото: Inc-NewsInc-News

По сюжету, Джулия Робертс и Джордж Клуни играют разведённую пару, вынужденную воссоединиться из-за внезапной свадьбы дочери на Бали. Бюджет картины составил $60 миллионов. Её успех опроверг убеждение, подпитанное такими фильмами-провалами по сборам, как «Вестсайдская история» (2021) Стивена Спилберга и «Последняя дуэль» (2021) Ридли Скотта. Единственным утешением для последнего стал его «Дом Гуччи» (2021), который собрал в мировом прокате $150 миллионов против $75 миллионов бюджета.

Фильмы,Скотт Ридли,Джулия Робертс,Джордж Клуни,Стивен Спилберг,
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