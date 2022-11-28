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1 час назад

В Санкт-Петербурге завершились съемки драмы о Екатерине II

FBM.ru

Стало известно, что кинопрокатная компания “Марс медиа” завершила съёмки исторической драмы “Великая. Золотой век” о правительнице России Екатерине II. Главную роль сыграла Елизавета Боярская, а сама картина состоит из 12 серий.

В Санкт-Петербурге завершились съемки драмы о Екатерине II
Фото: FBM.ruFBM.ru

“Съемки сериала длились 89 дней и проходили в Петербурге и Ленинградской области, в том числе в Царском селе, Петергофе, Гатчине, Стрельне, Ломоносове, рассказали в пресс-службе.

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Сценарий исторической драмы написал Сергей Гинзбург. В сериале будет рассказываться о первых годах правления Екатерины II Россией, также зрителям удастся увидеть не только победы великой императрицы, но и её ошибки. Роль Екатерины II исполнила Елизавета Боярская, других персонажей сыграли Алексей Морозов, Игорь Гордин, Софья Синицына и др.

В пресс-службе “Марс медиа” отметили, что в главных ролях и эпизодах картины снялись 100 актеров, а в массовых и групповых сценах – более 1,5 тыс. человек. Для будущей драмы было подготовлено 1 тыс. костюмов другой эпохи, часть из которых была взята напрокат в Испании и Чехии, в частных коллекциях и т.д.

Кроме того, представители кинокомпании подчеркнули, что только для актрисы главной роли было изготовлено 10 нарядов. Также были созданы копии музейных образцов ювелирных украшений, среди которых популярный перстень Екатерины II “Орлов”. Ещё в сериале будут показаны сцены исторической Москвы, охваченной чумой, — для создания данной картины использовали более 14 тонн песка и земли.

“Екатерина – фигура, к которой уже не раз обращались в кинематографе – как в российском, так и в мировом. Знаете, так получилось, что я играю роль Елены Андреевны в “Дяде Ване” Чехова сразу в 2-х театрах. И это два совершенно разных спектакля, несмотря на то, что пьеса одна. Тоже самое с Екатериной II. Да, мы рассказываем историю одну и ту же: что были восстание Пугачёва, княжна Тараканова, сложные отношения с сыном, фавориты. Была оспа, чума в Москве. Но это будет взгляд именно режиссера Сергея Гинзбурга и определенной компании актёров”, — процитировала исполнительница главной роли Лиза Боярская.

Фильмы,Софья Синицына,Игорь Гордин,Сергей Гинзбург,Алексей Морозов,Елизавета Боярская,
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