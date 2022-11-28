В Санкт-Петербурге завершились съемки драмы о Екатерине II

“Екатерина – фигура, к которой уже не раз обращались в кинематографе – как в российском, так и в мировом. Знаете, так получилось, что я играю роль Елены Андреевны в “Дяде Ване” Чехова сразу в 2-х театрах. И это два совершенно разных спектакля, несмотря на то, что пьеса одна. Тоже самое с Екатериной II. Да, мы рассказываем историю одну и ту же: что были восстание Пугачёва, княжна Тараканова, сложные отношения с сыном, фавориты. Была оспа, чума в Москве. Но это будет взгляд именно режиссера Сергея Гинзбурга и определенной компании актёров”, — процитировала исполнительница главной роли Лиза Боярская.